Naomi Osaka, giallo sul forfait a Wimbledon

Naomi Osaka non dovrebbe giocare a Wimbledon. Il condizionale, in questo caso, è d'obbligo. "Vuole prendersi un po' di tempo da trascorrere con amici e familiari. Sara' pronta per le Olimpiadi e non vede l'ora di giocare davanti ai suoi tifosi" ha annunciato in una nota il suo agente.

L'ex numero 1 del mondo si era ritirata dopo il primo turno al Roland Garros. A Parigi, aveva monopolizzato l'attenzione per la sua decisione di disertare le conferenze stampa, scelta per cui era stata multata di 15 mila euro.

Al momento del ritiro dal torneo, Osaka ha confessato di soffrire di ansia e depressione.

Tuttavia, il direttore esecutivo dell'All England Club, Sally Bolton, frena. "Il forfait di Osaka - dichiara - al momento non ci risulta".