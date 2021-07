Naomi Osaka: 'Mantenete la forza di essere diversi'

Naomi Osaka torna a parlare. Lo fa attraverso un video per i canali ufficiali dei Giochi Olimpici di Tokyo. La giapponese, una dette star più attese alle Olimpiadi, parla del valore della diversità. Un punto di forza, spiega, da conservare anche se non si corrisponde alle aspettative.

L'ex numero 1 del mondo, la tennista più pagata del mondo secondo la più recente classifica Forbes, ha utilizzato così il suo spot nell'ambito della campagna "Stronger Together" ("Più forti insieme" del Comitato Olimpico Internazionale.

"La gente può pensare che io sia riservata, calma. Diversa. Può pensare che io non rispetto lo schema di quello che un atleta che partecipa alle Olimpiadi dovrebbe essere - ha detto Osaka -. Ma sono la prova che la definizione di atleta olimpico sia molto più vasta di quanto la gente creda".

Nel video, lungo un minuto, si vede Osaka in azione e mentre firma l'obiettivo della telecamera dopo una vittoria. Si alternano però scene diverse, come la breve sequenza in cui balla nel centro di Tokyo o ride insieme alla sorella davanti a uno specchio.

"Voglio ispirare tutte le ragazze che stanno guardando questo video - spiega Osaka -, soprattutto quelle che le persone pensano siano troppo diverse. Troppo calme. Troppo qualcosa. Se non corrispondiamo alle aspettative degli altri, se non siamo come le gente pensa che dovremmo essere, bene. Vuol dire che siamo noi a dover cambiare quelle attese"

If you don’t fit the expectation, change it. @naomiosaka#StrongerTogether | #Olympics

— Olympics (@Olympics) July 8, 2021