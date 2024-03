Nardi lucky loser a Indian Wells: entra direttamente al 2° turno

Luca Nardi si aggiunge alla lista di italiani nel main draw del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). Il marchigiano è stato infatti ripescato come lucky loser. Fortuna doppia, in quanto ha preso il posto in tabellone di Tomas Martin Etcheverry che, come tutte le teste di serie, godeva di un bye al primo turno.

Dunque l'italiano entrerà in corsa direttamente al secondo turno contro la wild card USA Aleksandar Kovacevic, numero 92 del mondo, o il cinese Zhizhen Zhang, numero 50.

Tomas Etcheverry has withdrawn from singles with a right hamstring strain. He will be replaced in the draw by lucky loser Luca Nardi.#IndianWells

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2024

LIVESCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI