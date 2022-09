Nardi passa il secondo turno Maiorca

Una vittoria preziosa quella ottenuta da Luca Nardi nel secondo turno del “Rafa Nadal Open by Sotheby's”, torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) in corso sui campi in cemento dell'Accademia del campione spagnolo a Maiorca. Il 19enne pesarese, n.175 ATP e testa di serie n.7, ha sconfitto il turco Altug Celikbilek (n.231 al mondo) per 64 75 in 1 ora e 38 minuti di gioco e accede ai quarti di finale del torneo iberico.

Il primo confronto diretto tra il marchigiano e il 25enne di Antalya si apre con un primo set ben giocato al servizio dall'azzurro, non concede alcuna palla break e strappa un turno di servizio al rivale nel quinto gioco, aggiudicandosi il parziale per 64.

Più combattuto il secondo set: dopo un break e immediato contro break tra secondo e terzo gioco, la lotta si accende nella fase finale del parziale. Nardi si porta avanti 5-4 e servizio, ma non riesce a chiudere non sfruttando un match point e cedendo il gioco. Si riscatta prontamente sul 5 pari, capitalizzando due doppi falli di Celikbilek e chiudendo il match al servizio per 7 giochi a 5. Luca ha chiuso il match vincendo tre punti su quattro con la prima di battuta in campo.

Nei quarti di finale Nardi aspetta il vincente della sfida tra il britannico Peniston e il polacco Janowicz.

Si è fermato al primo turno l'altro italiano al via del torneo, Francesco Maestrelli, n.205 nel ranking mondiale, battuto dall'esperto tennista kazako (nato in Russia) Mikhail Kukushkin, attualmente al n.215 nella classifica ATP col punteggio di 62 26 62.

