Navratilova ha sconfitto il cancro: 'Temevo di non vedere il prossimo Natale''

"Per quanto ne sanno, sono guarita dal cancro". Con queste parole, semplici ma efficaci, Martina Navratilova ha annunciato di aver vinto una delle battaglie più importanti della sua vita. L'ex numero uno al mondo, che ha vinto 18 titoli Slam in singolare, aveva rivelato a gennaio di dover combattere nuovamente contro il tumore allo stadio 1 al seno e alla gola che già l'aveva colpita nel 2010.

"Sono andata nel panico per tre giorni quando l'ho scoperto pensando che avrei potuto non vedere il prossimo Natale - ha rivelato la campionessa ceca al giornalista britannico Piers Morgan di TalkTV -. Adesso, dopo altre due settimane di radioterapia preventiva, sarò libera di andare". Navratilova ha raccontato di aver notato l'ingrossamento di un linfonodo al collo durante le WTA Finals a Fort Worth di novembre e, dopo vari controlli, di aver scoperto un papillomavirus al primo stadio, una delle tipologie per cui le cure hanno le maggiori possibilità di successo.

The 59 Grand Slam titles winner Martina Navratilova opens up on her devastating double cancer diagnosis.



"I was never an underachiever, but this is getting ridiculous."



Aprendosi al giornalista britannico in un'emozionante intervista che andrà in onda martedì sera, la 66enne nativa di Praga ha rivelato di essere stata talmente spaventata da aver compilato la lista di cose da fare prima di morire e che la scoperta della malattia l’aveva costretta a sospendere i piani per adottare un bambino con sua moglie Julia Lemigova.

Ma lo spirito combattivo non può che caratterizzare una delle più grandi tenniste di sempre che, nonostante le terapie siano state "decisamente la cosa più difficile che abbia mai fatto", ha nel DNA la volontà di non arrendersi mai essendo riuscita a sconfiggere il cancro "anche grazie all'approccio mentale che avevo quando giocavo a tennis".

Durante la sua carriera iniziata nel 1973 e conclusa nel 2006, con una pausa tra il 1996 e il 2000, Navratilova è diventata la giocatrice di maggior successo nel tennis femminile dell'era Open.

I suoi 59 titoli Slam, tra cui 18 titoli in singolare, 31 in doppio e 10 in doppio misto, rimangono un record così come i suoi nove trofei in singolare a Wimbledon. In tutto ha vinto, come nessuno mai, 344 trofei tra tutte le specialità di cui almeno uno in ogni categoria dei quattro Slam e detiene il record per numero di vittorie consecutive a livello femminile, 74 ottenute nel 1984.