Next Gen ATP Finals: Medjedovic o Fils, chi sarà re a Gedda? Diretta tv alle 18

Arthur Fils e Hamad Medjedovic hanno l'occasione di unirsi ai Top 10 Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas tra i campioni nell'albo d'oro delle Next Gen ATP Finals presented by NEOM.

Nella prima edizione giocata al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita, il francese e il serbo si sfideranno alle 18 ora italiana: la finale del primo evento sotto l'egida ATP mai disputato in Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta su Supertennis e SuperTenniX.

Separati da 74 posizioni nel ranking ATP, Fils e Medjedovic arrivano da imbattuti alla finale. In stagione, il francese ha vinto 19 partite nel circuito ATP e festeggiato il suo primo titolo a Lione. Medjedovic ha conquistato invece tre Challenger e centrato due semifinali nel circuito maggiore, a Gstaad e Astana.

"Ci conosciamo da molto - ha detto il francese, numero 36 del mondo -. Ci siamo incontrati da junior, so che Hamad ha un servizio incredibile. Il più veloce del torneo. Non sarà affatto una partita facile. Sono convinto che sarà uno dei protagonisti della nuova generazione del Tour, ma speriamo non domani".

Fils, primo in tutte le prove atletiche organizzate dall'ATP a Gedda, ha sconfitto in semifinale l'amico Luca Van Assche mentre il serbo, finanziato da Novak Djokovic e allenato dall'attuale capitano serbo di Coppa Davis Viktor Troicki, ha beneficiato del ritiro di Dominic Stricker. Lo svizzero ha abbandonato la partita quando era sotto 43(5) 21.

"Penso che sarà una gran bella partita. Arthur è un ottimo giocatore e un mio amico. Non vedo l'ora di affrontarlo domani - ha detto Medjedovic -. E' sempre bello finire così la stagione, e lo sarà ancora di più se dovessi chiudere vincendo il trofeo. Sono felice di essere arrivato in finale, ma il mio compito non è ancora finito".

