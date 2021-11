Next Gen ATP FInals: Musetti s’inchina a un Korda regale

Troppo forte il Sebastian Korda di stasera per Lorenzo Musetti. L’azzurro doveva vincere l’incontro, almeno in quattro set, per qualificarsi alle semifinali delle Intesa Sanpaolo NextGen ATP Finals. L’americano è sceso in campo con un programma diverso. Il figlio dell’ex n.2 al mondo Petr ha mostrato tutta la sua classe, vincendo la seconda partita della sessione serale con il punteggio di 4-2, 4-3(4), 4-2.

Una bella partita sul piano meramente estetico, con il tennis fantasioso e creativo dell’azzurro a controbattere la geometria, anticipo e pulizia nell’impatto dell’americano. Il responso del campo è stato chiaro: Korda è stato complessivamente più forte, soprattutto al servizio, come ben spiegano i numeri di fine partita. Sebastian vinto il 90% dei punti con la prima di servizio, e un incredibile 81% con la seconda, per un complessivo 87%. Difficile se non quasi impossibile fare partita pari e vincere quando l’altro è così efficace. E non solo servizio: con alcune zampate, quasi feline, in risposta Korda ha preso una posizione di vantaggio negli scambi decisivi.

Nel primo set Korda si porta avanti strappando il servizio a Musetti nel terzo gioco, con un paio di splendide accelerazioni, una vincente e forzando lunga la difesa dell’azzurro. Chiude 4-2 Sebastian con un sesto gioco regale: due Ace e un vincente imprendibile. La palla dell’americano fila velocissima senza apparente sforzo, colpita con un timing perfetto e con un gesto corto, elegante, composto.

Musetti all’avvio del secondo set cerca di essere subito aggressivo per non lasciare spazio ai colpi in anticipo di Korda. È la tattica ideale per non consentire al n. 39 del mondo di disegnare il campo col suo tennis geometrico, pulito ed efficace. Serve bene Lorenzo, usa il rovescio sia tagliato che in spinta, è pronto a venire avanti. Korda nei suoi game di servizio non concede nulla. Grande equilibrio, si va al tiebreak. Si gira 3 pari, dopo un bell’attacco di Lorenzo che riprende un punto di svantaggio. Ma Korda costruisce da fondo un grande schema offensivo col diritto, sempre più profondo, sempre più angolato. C’è grande tennis all’Allianz Cloud. Sul 6-4, Sebastian ha due set point. L’americano chiude con un altro vincente imprendibile.

Musetti inizia il terzo set consapevole che la porta per le semifinali per lui si è già chiusa (doveva vincere almeno in quattro set), ma continua a spingere e giocare un buonissimo tennis. Korda è impassibile, spara diritti e rovesci profondi e precisi, senza apparente sforzo. Nel sesto game, Korda rompe gli indugi, pressa dalla risposta e vola 15-40, a tre match point. Con una splendida risposta chiude il match, volando in semifinale con tre vittorie e solo tre set persi.

In semifinale sarà una sfida tutta a stelle e strisce col connazionale Brandon Nakashima, secondo nel Gruppo A alle spalle di Carlos Alcaraz. Si chiude qua la corsa di Musetti a Milano. Ha regalato al pubblico di casa la partita più spettacolare del torneo, quella di ieri contro Hugo Gaston, ma deve recriminare soprattutto per la sconfitta nella prima giornata contro Baez, dove ha giocato al di sotto delle sue possibilità.