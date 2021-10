Next Gen Brooksby a Milano: è matematico

Jenson Brooksby è diventato il quinto giocatore a qualificarsi per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano, in programma dal 9 al 13 novembre, dopo essere approdato alle semifinali degli European Open di Anversa.

Il 20enne statunitense aveva ottenuto solo una vittoria sul tour prima della stagione 2021. Ma quest’anno è letteralmente esploso, partendo da fuori della Top 300 nella classifica FedEx ATP e scalando posizioni fino all'attuale best ranking al n. 70 (che lunedì diventerà n.59).

“È da un po' di tempo che spero di finire l’anno giocando le Next Gen ATP Finals", ha dichiarato Brooksby. “Grazie al modo in cui ho giocato e sono migliorato, ho pensato che sarebbe accaduto. È sicuramente emozionante aver ottenuto il mio posto lì. Sarà un grande torneo per finire l'anno, ma sto puntando a qualcosa di più”.

"È stato un buon anno. Dopo non essere riuscito a giocare l'anno scorso, penso di aver fatto molti passi avanti questa stagione. Sono orgoglioso dei progressi che ho fatto mentalmente, fisicamente e nel complesso”.

Brooksby ha segnato molti primati quest'anno, inclusa la corsa alla sua prima finale sull'ATP Tour all'Hall of Fame Open di Newport. Ha anche fatto la sua prima scalata sino al quarto turno di un Major agli US Open, dove ha sconfitto Taylor Fritz e Aslan Karatsev prima di perdere contro il numero uno al mondo Novak Djokovic in un combattuto match in quattro set.

Il californiano ha anche raggiunto le semifinali al Citi Open di Washington, dove ha superato la stella #NextGenATP Felix Auger-Aliassime nel percorso verso le semifinali. All'inizio della stagione, si era imposto in tre eventi dell'ATP Challenger Tour.

Brooksby, che farà il suo debutto al torneo ‘under 21’ dell’Allianz Cloud di Milano, si unisce ai già qualificati Jannik Sinner, Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz e Sebastian Korda.

Brooksby prende il nome dall'ex pilota di Formula 1 Jenson Button. Suo padre, Glen, è un grandissimo appassionato di questo sport.