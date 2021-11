Next Gen Finals: Musetti sfida Gaston. Apre Cerundolo-Rune (live in tv)

Lorenzo Musetti ha subito l'occasione di reagire dopo la sconfitta di ieri contro l'argentino Sebastian Baez. Il carrarino chiude il programma della seconda giornata delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals all'Allianz Cloud di Milano contro il Hugo Gaston. Il francese, che ha entusiasmato per le giocate di classe contro Korda pur perdendo in cinque set, l'ha battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni a Parigi-Bercy dove avrebbe raggiunto i primi quarti in un Masters 1000 in carriera.

L'ORDINE DI GIOCO

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEI GIRONI

Oggi si incontrano i vincenti e i perdenti della prima giornata. Korda e Baez, come Carlos Alcaraz e Brandon Nakashima, hanno tutti la possibilità di assicurarsi già oggi un posto in semifinale.

[5] Cerundolo (ARG) vs [7] Rune (DEN)

Il primo confronto diretto tra Juan Manuel Cerundolo e Holger Rune, i due giocatori sconfitti nellaprima giornata nel gruppo A, apre il programma. L'argentino ha vinto tre Challenger sul rosso in stagione e guadagnato 250 posizioni in meno di 12 mesi (dal numero 341 al 91), il progresso più ampio tra tutti gli attuali Top 100 nel 2021. A Milano, disputa il primo torneo del circuito maggiore sul duro in carriera.

Rune è appena dietro la Top 100, al numero 109 del ranking. Fresco di titolo a Bergamo, il suo quarto trionfo Challenger in stagione, dall'inizio dell'anno ha guadagnato 402 posizioni: nessuno ha fatto meglio.

[1] Alcaraz (ESP) vs [4] Nakashima (USA)

I due vincitori del Gruppo A nella prima giornata, Alcaraz e Nakashima, si daranno battaglia nel secondo incontro pomeridiano. Il numero 32 del mondo Alcaraz è stato all'altezza delle aspettative con il convincente successo per 4-3(6), 4-2, 4-0 sul danese Holger Vitus Nodskov Rune nel suo esordio nel torneo di Milano..

"Fare molte cose diverse in campo è molto importante", ha detto Alcaraz dopo la sua vittoria contro Rune. “Sto cercando di andare più spesso a rete di giocare in modo aggressivo nei momenti importanti e stare calmo. Sto cercando di farlo in ogni partita".

Il 20enne Nakashima ha esordito con una vittoria per 4-1, 3-4(3), 4-1, 4-0 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, in quella che è stata la sua decima vittoria nelle sue ultime 11 partite disputate. L'americano è arrivato a Milano in ottima forma, dopo aver conquistato il suo secondo titolo sull’ATP Challenger Tour della stagione a Brest.

[2] Korda (USA) vs [6] Baez (ARG)

Anche nella seconda giornata Korda aprirà la sessione serale sfidando l’altro vincitore del primo incontro del Gruppo B, Sebastian Baez. I due non si sono mai incontrati e Korda, attualmente al numero 39 in classifica, si trova 72 posizioni più in alto rispetto all’argentino nel FedEx ATP Rankings, dopo una stagione molto positiva in cui ha vinto il suo primo titolo sul tour a Parma e ha raggiunto il quarto turno a Wimbledon .

Il 21enne americano nella prima giornata è riuscito a rimontare uno svantaggio di due set e ha salvato un match point contro Gaston. "Ho giocato bene tatticamente anche nei primi due set, ma ho capito un paio di cose durante il tiebreak e penso che questo mi abbia aiutato per il resto della partita" ha detto. “Continuavo ad andare sempre nello stesso punto ogni volta e stavo sfruttando le palle più corte, entrando con i miei colpi. Sul mio servizio stavo servendo nello stesso punto invece di aprire il campo. La cosa più importante è stata l’aver iniziato a usare di più il diritto lungo linea."

Korda precede di 72 posizioni l'argentino che ieri ha sorpreso Musetti diventando il primo sudamericano a vincere un match nel torneo.

[3] Musetti (ITA) vs [8] Gaston (FRA)

Nella seconda partita della sessione serale, Musetti punta ad ottenere la sua prima vittoria dell'evento davanti al pubblico di casa sfidando Gaston.

Il numero 58 del mondo ha raggiunto quest’anno le semifinali sul tour ad Acapulco e Lione, e il quarto turno al Roland Garros, mentre il francese lunedì è salito di ben 36 posizioni nel FedEx ATP Rankings, dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un ATP Masters 1000 al Rolex Paris Masters.

I due, oltre alla recente sfida di Bercy, si sono incontrati due volte da junior nel 2018. Gaston vinse in due set all'ITF Junior Masters a Chengdu, Musetti in tre al terzo turno a Wimbledon.

SuperTennis trasmette in diretta tutte le partite delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals precedute e seguite da studi e collegamenti con l'Allianz Cloud di Milano.

GLI SCENARI QUALIFICAZIONE

GRUPPO A

Carlos Alcaraz si qualifica se:

- batte Nakashima in 3 set.

- sconfigge Nakashima e Rune supera Cerundolo.

- vince in 4 set e Cerundolo sconfigge Rune in 5 set.

Brandon Nakashima si qualifica se:

- batte Alcaraz e Cerundolo sconfigge Rune.

- vince in tre set e Rune si impone in cinque.

GRUPPO B

Sebastian Korda si qualifica se:

- vince Baez e Gaston sconfigge Musetti.

Sebastian Baez si qualifica se:

- batte Korda in tre set.

- vince e Musetti supera Gaston.