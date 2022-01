Next Gen Musetti infiamma Milano. Ora si gioca tutto con Korda (live in tv)

Lorenzo Musetti accende l'Allianz Cloud. Batte dopo due ore e 33 minuti il francese Gaston 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2 la sfida più lunga delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals.

Il 19enne di Carrara si è imposto senza mai togliere il servizio all'avversario, nonostante 15 palle break, e si è rimesso in corsa per un posto in semifinale. Oggi deve battere Korda, altrimenti sarà eliminato, e tifare Gaston contro Baez.

Se l'argentino dovesse fermare il francese, si andrebbe al complicato calcolo dei match, set e game vinti e persi. Una roulette. Ma intanto, dopo la sconfitta all'esordio con l'argentino Baez, si è rivisto il Lorenzo Musetti che sa dare spettacolo, che disegna il campo con il rovescio a una mano e proprio con quel colpo, declinato in due splendidi lungolinea, decide il match sul filo del rasoio. E scatena l'entusiasmo sulle tribune milanesi.

Mercoledì è intanto maturato il primo verdetto del torneo: Alcaraz è già in semifinale. Lo spagnolo infatti ha due vittorie dopo due partite, Nakashima e Rune una, Cerundolo zero.

Dunque nel girone A gli scenari qualificazione sono chiari. Alcaraz è sicuro del primo posto, Cerundolo è già eliminato, Nakashima-Rune di oggi è a tutti gli effetti un quarto di finale. Chi vince si qualifica per le semifinale come secondo.

[3] Musetti (ITA) vs [8] Gaston (FRA) 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2

Il pathos di una sfida già storica nella giovane storia delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Nel duello di fino tra due creatori di gioco si vede tutto un repertorio da piccolo mondo antico fatto di cambi di ritmo, angoli stretti, palle corte e pallonetti. Un tennis davvero “diverso” per il pubblico milanese.

L'azzurro è in condizioni migliori, il francese entra in campo quasi zoppicando e nei primi game si limita ad appoggiare la prima di servizio dall'altra parte della rete. Via via si scioglie, e l'adrenalina fa il resto. Gioca bene a tennis e si vede. Per fortuna del pubblico e della partita, Musetti non è quello dell'esordio, paralizzato dalla tensione. Il carrarino, che contro Baez ha provato una racchetta del tutto nuova, è tornato a giocare con quella usata nel resto della stagione.

Più sicuro del suo gioco, più offensivo nella ricerca della rete, Musetti per brevi fotogrammi mostra lampi del giocatore che ha fatto innamorare ad Acapulco. Nella prima metà del match non soffre quando Gaston incrocia sulla diagonale sinistra, e tende a farlo spesso anziché azzardare il diritto lungolinea.

Anche le discese a rete non sono più improvvisate, come contro Baez, ma pensate. Tuttavia al puzzle manca un tassello. I tempi di reazione in risposta soprattutto non sono proprio quelli di Jacobs allo sparo della finale olimpica dei 100 metri. Musetti ha bisogno di spazio e sicurezza, e li cerca andando indietro. Quando però i dubbi prendono il sopravvento, il carrarino tarda ad avvicinarsi alla riga di fondo. In quel tempo d'attesa si inserisce Gaston che vince uno dei punti del torneo per salvare il secondo set point nel secondo tiebreak, e dal terzo cambia la storia della partita.

L'azzurro, sostenuto nell'angolo da Simone Tartarini, Umberto Rianna e il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, sembra sempre vicino al break, ma vicino non è mai abbastanza. Perde il terzo set sul filo, cede il quarto al tiebreak dopo aver commesso un doppio fallo sul match point, poi al quinto si scatena il tifo dell'Allianz Cloud. Salgono i decibel, l'aria diventa elettrica. Sembra un anticipo di Davis e lo showman Musetti, emozionante quanto emozionato, si riprende il centro della scena. E alla fine si stende a terra per godersi l'abbraccio, il sollievo, la speranza di un nuovo giorno. L'alba di un nuovo sogno di gloria.

[2] Korda (USA) b. [6] Baez (ARG) 4-3(3), 4-2 4-2

Nell'ultima giornata, Musetti sfiderà Sebastian Korda che ha sconfitto Sebastian Baez col punteggio di 4-3(3), 4-2 4-2. Con due vittorie in due partite, è vicino ma non ancora sicuro di un posto in semifinale, come spieghiamo negli scenari alla fine di questo articolo.



Una prestazione convincente per il figlio dell’ex n.2 del mondo Petr, bravo a resistere alla “ragnatela” tattica e velocità in campo di Baez trovando dei cambi di ritmo magistrali. Soprattutto in lungo linea, sia col rovescio che col diritto, ha spesso sorpreso il rivale, costringendolo ad una difesa estrema e chiudendo il punto in avanzamento.

[1] Alcaraz (ESP) b. [4] Nakashima (USA) 43(4) 41 43(4)

Nella sfida tra i due vincitori del Gruppo A nella prima giornata, Carlos Alcaraz è stato all'altezza delle aspettative anche contro un aggressivo Brandon Nakashima.

"Fare molte cose diverse in campo è molto importante", ha detto Alcaraz dopo la sua vittoria contro Rune. “Sto cercando di andare più spesso a rete di giocare in modo aggressivo nei momenti importanti e stare calmo. Sto cercando di farlo in ogni partita".

Il 20enne Nakashima ha esordito battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo, in quella che è stata la sua decima vittoria nelle sue ultime 11 partite disputate. L'americano è arrivato a Milano in ottima forma, dopo aver conquistato il suo secondo titolo sull’ATP Challenger Tour della stagione a Brest.

Non ha certo sfigurato, ha mostrato un tennis gradevole, offensivo e completo. Ma quando Alcaraz è salito di livello, ha scavato un gap significativo mostrando anche una reattività muscolare da applausi. Notevole un recupero sotto rete su una palla deviata dal nastro che ha cambiato completamente direzione. Il diciottenne ha fatto il punto comunque, scatenando l'entusiasmo del pubblico.

[7] Rune (DEN) b. [5] Cerundolo (ARG) 41 42 14 41

Il primo confronto diretto tra Juan Manuel Cerundolo e Holger Rune, i due giocatori sconfitti nella prima giornata nel gruppo A, si chiude con la vittoria del danese. Alcaraz, che ha poi battuto Nakashima, passa come primo. Cerundolo è matematicamente eliminato.

Il danese ha fatto valere velocità e tennis offensivo contro il mancino abituato a palleggiare con aperture ampie e da posizioni molto lontane rispetto alla riga di fondo. Decisamente sorridente nell'intervista a caldo, Rune arriva dal suo quarto trionfo Challenger in stagione, a Bergamo. Dall'inizio dell'anno ha guadagnato 402 posizioni: nessuno ha fatto meglio.

L'argentino ha vinto tre Challenger sul rosso in stagione e guadagnato 250 posizioni in meno di 12 mesi (dal numero 341 al 91), il progresso più ampio tra tutti gli attuali Top 100 nel 2021. A Milano, disputa il primo torneo del circuito maggiore sul duro in carriera.

Vediamo come sarà la classifica del girone B in base alle varie combinazioni di risultati di oggi:

-Se Korda batte Musetti e Gaston batte Baez -> primo Korda, secondo Gaston

-Se Korda batte Musetti e Baez supera Gaston -> primo Korda, secondo Baez

-Se Musetti batte Korda e Gaston batte Baez -> primo Musetti, secondo Korda

-Se Musetti supera Korda in 3 o 4 set, e Baez supera Gaston in tre set -> Baez primo, Musetti secondo

-Se Musetti vince in cinque set e Baez batte Gaston -> primo Korda, secondo Baez

-Se Musetti batte Korda in tre set e Baez vince su Gaston in quattro o cinque set -> Musetti primo, Korda secondo

-Se Musetti batte Korda in quattro set e Baez batte Gaston in quattro o cinque set ->Korda primo, Baez secondo

