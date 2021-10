Next Gen, Musetti a Milano: qualificazione sicura

Lorenzo Musetti è il sesto giocatore qualificato per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in programma a Milano dal 9 al 13 novembre.

Il carrarino debutterà nel torneo riservato agli otto migliori giocatori under 21 al termine di una stagione da rivelazione che ha iniziato da numero 128 nei FedEx ATP Rankings e in cui ha raggiunto il best ranking al numero 57 a settembre.

?? Lorenzo #Musetti conquista il sesto posto disponibile per le @intesasanpaolo @nextgenfinals !



?? Appuntamento a Milano dal 9 al 13 novembre con due azzurri qualificati: Jannik e Lorenzo! #tennis pic.twitter.com/8cqPgT4NNu

— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 24, 2021

Musetti ha conquistato quest'anno la prima vittoria contro un Top 10 quando ha sconfitto l'allora numero 9 del mondo Diego Schwartzman nel percorso verso la semifinale dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC ad Acapulco. Ha anche raggiunto i quarti a Lione, dove ha sconfitto due stelle della #NextGenATP come Felix Auger-Aliassime e Sebastian Korda.

Nella sua prima partecipazione al Roland Garros, il diciannovenne ha raggiunto gli ottavi ed è andato avanti di due set contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, prima che il serbo completasse la rimonta.

Musetti si unisce così a Jannik Sinner, Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Korda e Jenson Brooksby nella lista dei qualificati per Milano.

Si è molto parlato anche del tatuaggio che Musetti mostra sul tricipite sinistro, con il tracciato di un elettrocardiogramma che gira intorno al braccio, partendo proprio da una racchetta. "Potete immaginare - ha detto - quando sia importante il tennis nella mia vita".