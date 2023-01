Next Gen Race: 5 italiani tra i primi 20. In testa c’è Shelton

E’ lo statunitense Ben Shelton, l’under 21 più brillante di questo avvio di 2023. La Pepperstone ATP Next Gen Race Live, cioè la classifica aggiornata in tempo reale dei candidati per gli otto posti delle Next Gen ATP Finals di fine anno lo vede nettamente in testa, grazie ai quarti di finale raggiunti agli Australian Open, primo grande torneo che il ragazzone di Atlanta disputa fuori dai confini americani.

Shelton, figlio di quel Bryan Shelton che fu n.55 del mondo all’inizio degli Anni Novanta, precede pezzi da… novanta come Holger Rune e Lorenzo Musetti, che per l’anagrafe fanno ancora parte del mondo Next Gen ma che hanno ormai una posizione nel ranking e un’esperienza che li fanno guardare a traguardi assoluti. Mentre loro puntano ormai alle Nitto ATP Finals, i concorrenti di Shelton per un posto alle Next Gen ATP Finals già dichiarati sono i francesi Arthur Fils e Arthur Cazaux, gli svizzeri Leandro Riedi e Dominic Stricker, il 17enne cinese Juncheng Shang e… gli italiani.

Anche quest’anno c’è una pattuglia di giovani di casa nostra che ha già mosso la classifica: dietro a Lorenzo Musetti (al 5° posto) troviamo infatti altri quattro italiani tra i primi 20: Francesco Maestrelli (n.11), Flavio Cobolli (n12), Matteo Gigante (n.16) e Luciano Darderi (n.18). E’ ancora un po’ indietro Luca Nardi, n.36, fermato al Challenger di Quimper dal francese Van Assche (anche lui partito piano ma protagonista assai probabile nella categoria quest’anno), ma siamo solo al termine del primo mese di gare. Insomma anche quest’anno l’orizzonte dei giovani è colorato d’azzurro.

PEPPERSTONE ATP Live Next Gen Race (30-1-2023)

1. Ben Shelton (20, anni, USA) - 380 punti2. Holger Rune (19, DEN) – 1803. Arthur Fils (18, FRA) – 1504. Arthur Cazaux (20, FRA) - 1125. Lorenzo Musetti (20, ITA) - 906. Leandro Riedi (21, SVI) - 767. Juncheng Shang (17, CHN) - 708. Dalibor Svrcina (20, CZE) - 709. Daniel Rincon (20, ESP) – 5810. Dominic Stricker (20, SUI) – 4111. Francesco Maestrelli (20, ITA) – 4112. Flavio Cobolli (20, ITA) – 4113. J.Bautista Torres (20, ARG) – 3414. Dino Prizmic (17, CRO) – 3215. Alex Michelsen (18, USA) - 3116. Matteo Gigante (21, ITA) - 2617. Arthur Fery (20, GB) – 2518. Luciano Darderi (20, ITA) – 2519. Stefanos Sakellaridis (18, GRE) - 2520. Terence Atmane (21, FRA) - 25