Nitto ATP Finals 2022, a Torino il grande spettacolo del tennis mondiale

Il Grattacielo Intesa Sanpaolo è stato il palcoscenico della presentazione ufficiale della cinquantatreesima edizione delle Nitto ATP Finals, la manifestazione che mette a confronto i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio delle Pepperstone ATP Rankings e che si svolgerà al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis), Andrea Gaudenzi (Presidente di ATP), Andrea Abodi (Ministro dello Sport del Governo italiano), Vito Cozzoli (Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute), Stefano Lo Russo (Sindaco della Città di Torino), Fabrizio Ricca (Assessore allo Sport della Regione Piemonte), Nobuhiro Todokoro (Senior Executive Vice President di Nitto Denko Corporation) e Fabrizio Paschina (Direttore Esecutivo Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo).

Gli otto giocatori qualificati sono, in ordine di classifica: Rafael Nada (ESP), Stefanos Tsitsipas (GRE), Casper Ruud (NOR), Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime (CAN), Andrey Rublev, Novak Djokovic (SRB) e Taylor Fritz (USA). Le otto coppie di doppio sono: Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR), Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR), Marcelo Arevalo (ESA)/Jean-Julien Rojer (NED), Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO), Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (USA), Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN), Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) e Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS).

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis:

“Siamo felici di essere di nuovo a Torino per le Nitto ATP Finals, l’evento di tennis più importante mai organizzato in Italia. Se l’anno scorso c’era l’emozione per il debutto e persino un po’ d’ansia per le difficoltà e le incertezze legate alla pandemia, oggi c’è la consapevolezza di essere arrivati a questo appuntamento nella maniera migliore possibile, grazie al lavoro che abbiamo fatto noi come Federazione e con la collaborazione di tutti i nostri partner, senza il cui supporto non saremmo qui. Ci tengo quindi a ringraziare innanzitutto l’ATP che ha avuto fiducia in noi e le istituzioni, sia a livello nazionale – Governo e Sport e Salute – e a livello locale – Città di Torino e Regione Piemonte. Poi ci sono i partner commerciali e tecnici, primi fra tutti Nitto e Intesa Sanpaolo, il cui contributo è fondamentale.

Il modello organizzativo che abbiamo messo in piedi sta funzionando, qui come in altre città dove mettiamo alla prova le nostre capacità: è un esempio di collaborazione che può valere anche per altri sport nel nostro Paese. Sono sicuro che questa edizione sarà un grande successo, soprattutto in termini di pubblico, tanto italiano quanto straniero (un terzo dei biglietti è stato acquistato all’estero) e di fruizione dell’evento da parte degli appassionati: Torino è la casa delle Nitto ATP Finals e qui vuole mettere radici profonde”.

Andrea Gaudenzi, Presidente di ATP:

“Le Nitto ATP Finals sono la celebrazione del meglio del meglio nel nostro sport. Per più di cinquant’anni questo evento ha continuato ad innovare e a stabilire nuovi standard, nel tennis e non solo. Siamo entusiasti di tornare a Torino, sulla scia del successo e del supporto appassionato dell'edizione inaugurale dello scorso anno. Non vediamo l'ora di organizzare uno spettacolo indimenticabile per i nostri fan e di concludere la stagione dell'ATP Tour con stile".

Andrea Abodi, Ministro dello Sport:

“Nel tennis c'è una relazione stretta tra presente e futuro e le Intesa Sanpaolo Next Generation ATP Finals insieme alle Nitto ATP Finals ne sono l’esempio concreto. Se sappiamo come affrontate il futuro, possiamo contenerne tutti i rischi e coglierne tutti i vantaggi. Il tennis dimostra questo non solo nelle grandi occasioni, ma anche e soprattutto nel grande quotidiano, fatto di scelte, decisioni e operosità. È esemplare il modo con cui il presidente Binaghi e la sua squadra operano ogni giorni, non accontentandosi mai, con la voglia costante di migliorarsi ogni giorno. Questa realtà sportiva interpreta perfettamente la dimensione industriale e sociale dello Sport, che cerca di conquistare consensi, allargando la platea di partecipanti e migliorando anche i luoghi di Sport. Da parte mia e del Governo che ho l'onore di rappresentare, rinnovo la nostra presenza costante e discreta, nel rispetto dei ruoli, perché anche dal livello più alto delle Istituzioni arrivi il supporto affinché questa avventura si arricchisca di nuovi contenuti e si raggiungano nuovi obiettivi per migliorare il tennis e il padel”.

Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino:

“Il tennis ha conosciuto molte epoche d'oro, ospitare le Nitto ATP Finals per certo corrisponde per Torino diventare capitale mondiale del grande tennis. Vivremo per il secondo anno le emozioni di un grande sport e di una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo. Come Amministrazione abbiamo la grande ambizione di coinvolgere tutti i cittadini, con quello spirito di orgoglio e passione per la propria città. Vogliamo sempre più caratterizzare Torino come la città dello sport, proprio perché siamo convinti che rappresenta una grande opportunità per la città e per tutti i torinesi”.

Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute:

"Dopo l’edizione dello scorso anno, che ha visto la città di Torino protagonista sotto tutti i punti di vista, siamo pronti a vivere una nuova avventura. Un anno fa eravamo nell’immediato post pandemia e le Nitto ATP finals di Torino furono un messaggio incoraggiante per tutto lo sport italiano. Una scommessa vinta. Oggi presentiamo l’edizione 2022, che si annuncia ricca di novità."

Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte:

“Il Piemonte è orgoglioso di poter salutare nuovamente l’inizio delle Nitto ATP Finals 2022, un evento eccezionale che già lo scorso hanno ha dimostrato di essere un traino per l’economia e il turismo di tutto il territorio. Portare nella nostra Regione il grande tennis mondiale ha avuto effetti eccezionali che numerosi studi di settore hanno già riscontrato ma oltre a questo, non secondo per importanza, c’è da valutare anche l’effetto globale di visibilità che competizioni di questo livello si portano dietro: grazie a questi giochi e all’impegno di tutti il Piemonte sta diventando la casa internazionale di uno degli sport più seguiti”.

Nobuhiro Todokoro, Senior Executive Vice President, Nitto Denko Corporation:

“Nitto è title partner delle ATP Finals sin da 2017 e, come leader globale nel settore dei materiali altamente funzionali, Nitto condivide la sua passione comune con Nitto ATP Finals, poiché entrambi affrontano ogni sfida puntando al vertice. In qualità di title partner, siamo molto orgogliosi che le Nitto ATP Finals si terranno anche quest'anno in questa bellissima città di Torino. Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti gli atleti, gli ufficiali di torneo e i torinesi che hanno profuso uno sfrozo staordinario per rendere questo evento un successo. Ci impegniamo a estendere il nostro pieno supporto come title partner per rendere le finali Nitto ATP 2022 di Torino l'evento più emozionante di sempre e speriamo di offrire stupore e ispirazione a tutti gli appassionati di tennis di tutto il mondo”.

Fabrizio Paschina, Direttore Esecutivo Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo:

"Dopo il successo della prima edizione del torneo, che ha portato Torino alla ribalta mondiale, il nostro commento come host partner della manifestazione è davvero positivo. Con eventi di questo livello la città conferma la sua capacità attrattiva in diversi settori, tra cui quello sportivo, e si fa apprezzare da appassionati, turisti e dagli atleti stessi per la sua bellezza e per le sue qualità. Intesa Sanpaolo conferisce il suo apporto di risorse e competenze favorendo così ricadute e vantaggi per il territorio".

Il montepremi complessivo è di 14,75 milioni di USD, con un incremento del 64% rispetto all’ultima edizione pre-Covid, quella del 2019. Se il vincitore dovesse aggiudicarsi tutti i match, guadagnerebbe in totale 4.740.300 USD, la somma più alta vinta da un giocatore in un singolo torneo. Le partite sono al meglio di tre set, con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Gli otto singolaristi e le otto coppie giocheranno suddivisi in due gironi all’italiana: i primi due classificati di ciascun gruppo si affronteranno nelle semifinali incrociate che designeranno i finalisti.

Al termine della conferenza stampa si è svolto il sorteggio dei due tornei di singolare e di doppio:

SINGOLARE

Gruppo Verde

Rafael Nadal (1)

Casper Ruud (3)

Felix Auger-Aliassime (5)

Taylor Fritz (8)

Gruppo Rosso

Stefanos Tsitsipas (2)

Daniil Medvedev (4)

Andrey Rublev (6)

Novak Djokovic (7)

DOPPIO

Gruppo Verde

Wesley Koolhof e Neal Skupski (1)

Nikola Mektic e Mate Pavic (4)

Ivan Dodig e Austin Krajicek (5)

Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios (8)

Gruppo Rosso

Rajeev Ram e Joe Salisbury (2)

Marcelo Arevalo e Jean-Julien Rojer (3)

Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara (6)

Marcel Granollers e Horacio Zeballos (7)

Il programma degli incontri comincerà domenica 13 e si concluderà con le finali di doppio e singolare. Saranno 15 le sessioni di gioco, 8 pomeridiane e 7 serali, con due singolari e due doppi al giorno da domenica 13 a sabato 19 novembre, con inizio alle 11.30 e alle 18.30. Domenica 20 novembre le finali a partire dalle 16 con il doppio e non prima delle 19, il singolare.

All’esterno del Pala Alpitour è allestito il Fan Village, che sarà inaugurato il 12 novembre alle ore 11, con un evento aperto al pubblico e con la partecipazione delle otto coppie finaliste delle Nitto ATP Finals.. Quel giorno e domenica 20 novembre il Fan Village sarà, appunto, accessibile a tutti mentre da domenica 13 a sabato 19 l’area sarà riservata ai possessori di biglietti fino alle 21, quando tornerà ad essere visitabile da chiunque. All’interno del Fan Village ci sarà un’area coperta di 3600 metri quadrati, suddivisa in una zona commerciale e un’area ristorativa, dove ogni appassionato potrà soddisfare la propria voglia di tennis e costruire ricordi indimenticabili. Il trofeo delle Nitto ATP Finals sarà esposto nel cuore del Fan Village, mentre le mascotte Lob e Drop animeranno la giornata, guidando gli spettatori tra gli stand e interagendo con loro.

Grazie anche alle attività proposte dai partner dell’evento, l’esperienza nel Fan Village sarà immersiva e interattiva. Un campo da minitennis sarà allestito nel Fan Village, con gli insegnanti FIT che guideranno bambini, ragazzi e adulti ad avvicinarsi allo sport del tennis per chi non lo ha mai fatto oppure a ricevere qualche consiglio per migliorare la tecnica per chi ha più esperienza. E per gli appassionati degli sport virtuali non mancherà l’occasione di sfidarsi anche su un campo da tennis elettronico, grazie alle postazioni di eGames disponibili gratuitamente. Tutto questo senza perdersi nulla di quel che avviene all’interno del Pala Alpitour, grazie alla presenza dei maxischermi che consentiranno di seguire l’andamento dei match insieme ad altri entusiasmanti contenuti.

Il torneo sarà visibile in oltre 180 Paesi, per un’audience prevista superiorei ai 100 milioni di telespettatori: dall’Europa all’Africa, dall’Asia all’America del nord e del sud, dall’Australasia al Medio Oriente. Saranno collegate tv importantissime, come Eurosport, Canal+, Bein Sports, Telefonica/ Movistar, Amazon, NHK, CCTV, Tennis Chanel e ESPN In Italia il Torneo verrà trasmesso integralmente da Sky Sport, mentre la Rai mostrerà in diretta e in chiaro su Rai 2 un match al giorno dei round robin, più una semifinale mentre la finale sarà trasmessa su Rai Sport HD. SuperTennis, la tv della FIT, proporrà in chiaro un incontro al giorno in differita alle ore 23 e mostrerà tutti i dietro le quinte dell’evento.

Dal 2017 il colosso giapponese Nitto Denko Corporation è il Title Partner delle Nitto ATP Finals. Il più grande istituto bancario italiano, Intesa Sanpaolo, detiene il prestigioso ruolo di Host Partner. Due i Platinum sponsor delle Nitto ATP Finals a Torino: Emirates e Lavazza. I Gold Partner sono EA7 Emporio Armani, Ford, Pepperstone, Rolex e Valmora Acqua Minerale; i Silver Partner Asti DOCG, Dunlop, Italgas, Iren Luce gas e servizi, Rexona, Universiadi Torino 2025, VeChain e Xerjoff; i Bronze Partner Rinascente e Torino Outlet Village; gli Official Supplier DAO, Gattinoni, TicketOne, Technogym e Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte e Wilson.

La sfida della sostenibilità è diventata una delle priorità nell’organizzazione dei grandi eventi e le Nitto ATP Finals sono in prima fila. Così come in occasione della prima edizione svoltasi a Torino, anche nel 2022 tutti i partner commerciali e istituzionali sono stati coinvolti nella fase di progettazione e messa in atto di una serie di misure volte a ridurre il più possibile la carbon footprint generata dall’evento. In particolare, cinque sono le aree su cui si è concentrata l’azione: materiali, trasporti, cibo e bevande, rifiuti ed energia.

Per quanto riguarda i materiali, l’enfasi è posta sul concetto di circolarità. Ad esempio, viene realizzato anche quest’anno il programma di recupero delle palline da tennis utilizzate nel torneo e negli allenamenti, proseguendo nella collaborazione con ReTurn, iniziata lo scorso anno. L’impiego di materiali riciclati o il loro reimpiego è stato posto come condizione necessaria nei bandi che hanno definito i fornitori per il branding che veste il Pala Alpitour e il Fan Village mentre sono utilizzati imballaggi ecologici e contenitori riciclabili per il cibo e le bevande – ad esempio Lavazza fornisce capsule di caffè realizzate in materiale compostabile mentre Valmora mette a disposizione bottigliette d’acqua in formato monouso da un terzo di litro in plastica riciclabile. Anche per le divise dei raccattapalle, disegnate da Emporio Armani, sono utilizzati materiali sostenibili

In tema di trasporti, tutti i possessori di biglietti possono utilizzare gratuitamente le linee tramviarie numero 4 e 10 per arrivare al Pala Alpitour mentre Ford, partner ufficiale delle Finals, mette a disposizione una flotta di veicoli ibridi ed elettrici per i trasferimenti dei giocatori e del loro entourage.

Un’attenzione particolare sarà dedicata a minimizzare lo spreco di cibo. Tutte le quantità non utilizzate, sia nel Fan Village che nelle aree dedicate all’ospitalità all’interno del Pala Alpitour, verranno donate alla sezione di Torino del Banco Alimentare, che provvederà a redistribuirlo agli enti convenzionati. Uno degli obiettivi di questa edizione sarà l’aumento della quota di cibo prodotta entro i 100 chilometri dalla città: la base di partenza è il 70% ottenuto nel 2021.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sono disponibili in ogni area del Pala Alpitour e del Fan Village. Nelle aree esterne Nitto mette a disposizione speciali contenitori alimentati ad energia solare che procedono al compattamento dei rifiuti, accorciando così la filiera del riciclo.

In termini di energia, una delle linee guida nella preparazione all’evento è stata la massimizzazione dell’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di arrivare almeno al 75% del totale entro il 2025. Inoltre, il partner ufficiale Iren punta ad aumentare ulteriormente il numero di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nelle strade della città di Torino.

Fra l’altro, le colonnine che ricaricheranno le vetture Ford in servizio per le Nitto ATP Finals 2022 saranno ricaricate con energia 100% Green certificata - vale a dire energia elettrica la cui provenienza è garantita da certificati, detti Garanzie di Origine, che ne attestano in maniera certa la provenienza da fonti rinnovabili – nonché a Km 0, in quanto proveniente dall’impianto della centrale idroelettrica di Pont Ventoux in Valle di Susa. Inoltre, nell’illuminazione degli spazi coperti sono utilizzate luci a LED e altre tecnologie improntate alla massima efficienza.

L’impegno delle Nitto ATP Finals per promuovere l’applicazione dei principi dell’economia circolare si concretizza anche in un’iniziativa del Platinum Partner Lavazza in occasione del Dinner Show, in programma questa sera presso la Nuvola Lavazza. L’evento si svolgerà infatti in una cornice del tutto particolare: un campo da tennis realizzato con caffè destinato al macero. Inoltre, l’iniziativa è oggetto di un’attività benefica di Fondazione Lavazza in collaborazione con Nitto ATP Finals e FIT a favore di Save the Children: lotti del campo, autografati da tutti i finalisti dei tornei di doppio e di singolare, saranno messi all’asta sulla piattaforma CharityStars.com e il ricavato sarà destinato al progetto di Save the Children “Connessioni Digitali” rivolto agli studenti delle scuole del quartiere Aurora di Torino, dove l’azienda ha sede.

I biglietti per assistere alle Nitto ATP Finals si possono acquistare presso la biglietteria in Piazzale Grande Torino, all'ingresso nord del Pala Alpitour, sul sito www.tickets.NittoATPFinals.com e tramite la piattaforma TicketOne. Sono disponibili soluzioni per la clientela business, distribuite in partnership con DAO, e servizi di Incoming & Experience per il grande pubblico acquistabili tramite Gattinoni Travel Network.