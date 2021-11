Nitto ATP Finals, ecco il programma ufficiale

Il Brad Drewett Trophy e la Mole Antonelliana in copertina, sotto l'hashtag #Thisistorino. All'interno, il tennis degli 8 maestri e l'avventura delle Nitto ATP Finals, raccontati in 98 pagine di un programma ufficiale (interamente digitale) che comincia dalla storia del torneo e finisce con l'attualità. Attualità stretta, visto che si possono consultare anche i gironi e gli orari, le partite di singolare e quelle di doppio.

I messaggi dei governi del tennis, dei partner e delle istituzioni accompagnano il lettore verso la sezione del magazine. Una sezione che si apre con la genesi della manifestazione, raccontata da colei che potrebbe essere definita a pieno titolo come la vera 'mamma' delle Nitto ATP Finals torinesi, l'ex sindaca Chiara Appendino, vicepresidente Fit. Dalla genesi alla storia il passo è breve: 'Forever Maestri' è uno spaccato degli anni e dei giocatori che hanno costruito il mito dell'evento. Dalla prima edizione del 1970 ai giorni nostri.

Torino è tutta coinvolta in questa "prima" prestigiosa. Non solo il Pala Alpitour dunque, bensì una 'venue' allargata che arriva nel salotto buono del centro. E che si può scoprire scorrendo le pagine del programma, fino ad arrivare a toccare un tema fondamentale come quello della sosteniblità, buttando infine uno sguardo a quello che i grandi campioni del presente hanno fatto (sempre in Italia, ma a Milano) nel recente passato, sponda Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals.

La seconda parte del fascicolo digitale è fatta di numeri e statistiche, cifre che raccontano meglio delle parole chi sono i protagonisti della settimana nel cuore del Piemonte, tanto in singolare quanto in doppio.

Ci si trovano gli scontri diretti, il rendimento nei vari colpi, per finire poi con tutti i campioni dell'albo d'oro. E un record book che mette in luce le graduatorie non solo di chi ha vinto, ma pure di coloro che nell'evento di fine stagione hanno lasciato una traccia indelebile, al di là dei trofei conquistati.

Il programma totalmente digitale – in italiano e in inglese – vuole stare al passo coi tempi, seguendo le necessità dettate dal periodo della pandemia e garantendo la migliore fruizione possibile per tutti gli appassionati in ogni angolo del mondo.

Si può scaricare o consultare rapidamente a questo link.