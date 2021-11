Nitto ATP Finals, i gironi: Berrettini con Medvedev

Matteo Berrettini nel gruppo rosso con Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Hubert Hurkacz. Novak Djokovic nel gruppo rosso con Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Casper Ruud.

Questo il verdetto del sorteggio delle Nitto ATP Finals 2021 presso l'OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino. Un campione imbattuto alle Nitto ATP Finals guadagnerà 1500 punti nella FedEx ATP Race To Turin (e 1500 punti per i FedEx ATP Rankings)

Novak Djokovic, cinque volte vincitore del torneo, si è qualificato per il finale di stagione in 14 occasioni (2007-2016, 2018-2021). Numero 1 del mondo a fine stagione per il settimo anno in carriera, un record che gli permette di superare Pete Sampras (1993-1998), ha vinto tre Slam e raggiunto la finale nell'ultimo, lo US Open.

L'8 marzo, ha superato Federer stabilendo il record assoluto di 311 settimane come numero 1 del mondo.

Sogna il bis Daniil Medvedev, che ha conquistato il titolo l'anno scorso a Londra da imbattuto.

Il russo, che ha debuttato alle Nitto ATP Finals nel 2019, ha cancellato il sogno Grande Slam di Novak Djokovic e festeggiato allo US Open il primo major in carriera.

Quest'anno ha raggiunto il suo best ranking di numero 2 del mondo.

Torna per la terza volta consecutiva Stefanos Tsitsipas, vincitore al debutto nel 2019.

Quest'anno il greco ha festeggiato il best ranking salendo al numero 3 della classifica anche grazie al primo successo in un Masters 1000 a Monte-Carlo. Il 23enne ha disputato la sua prima finale Slam al Roland Garros.

Alexander Zverev partecipa per la quinta volta consecutiva (8-7 il suo record). Nel 2018, ha conquistato il titolo battendo Roger Federer in semifinale e Novak Djokovic in finale.



Nel 2021 ha dato spettacolo soprattutto in estate, conquistando l'oro all'Olimpiade di Tokyo e due trofei Masters 1000 a Madrid e Cincinnati.

Andrey Rublev si è qualificato per il secondo anno consecutivo alle Nitto ATP Finals. L'anno scorso a Londra non superò il girone (1-2 il bilancio vittorie sconfitte).

In stagione il russo has contribuito al successo della Russia in ATP Cup, ha trionfato a Rotterdam e raggiunto le prime due finali Masters 1000 in carriera. Si è fermato però contro Tsitsipas a Montecarlo e l'amico Zverev a Cincinnati. A settembre è entrato in Top 5 nella classifica ATP.

Matteo Berrettini è il primo italiano a disputare due edizioni delle Nitto ATP Finals. Nel 2019 è stato anche il primo azzurro a vincere un match in singolare, senza però superare il girone.

Nel 2021 ha vissuto la miglior stagione in carriera. Spicca la finale a Wimbledon,. traguardo mai raggiunto da un italiano nella storia del gioco. Due i trofei vinti, sulla terra rossa a Belgrado e sull'erba al Queen's. Ha anche raggiunto la finale al Masters 1000 di Madrid.

Debutta Casper Ruud, primo norvegese alle Nitto ATP Finals, decisamente esploso nel 2021. L'ingresso in Top 10 certifica i suoi progressi in stagione, illuminata dai tre titoli consecutivi nella stagione europea sul rosso a Bastad, Gstaad e Kitzbuhel. È diventato il primo giocatore a vincere tre titoli in altrettante settimane da Andy Murray nel 2011, quando vinse in fila a Bangkok, Tokyo e Shanghai.

Primatista di titoli ATP insieme a Zverev, Ruud ha trionfato anche a Ginevra e San Diego.

Fa il suo esordio alle Nitto ATP Finals Hubert Hurkacz, primo polacco qualificato dai tempi di Woitech Fibak nel 1976.

La sua stagione ha preso velocità con il titolo a Miami in finale su Jannik Sinner, una sfida a posteriori decisiva nella corsa alla qualificazione per la prima edizione italiana delle Finals. Fino ad allora, il polacco non aveva mai passato i quarti di finale di un Masters 1000.

Hurkacz ha anche celebrato il miglior risultato in uno Slam, la semifinale a Wimbledon ottenuta battendo Daniil Medvedev e Roger Federer. Solo Matteo Berrettini ha fermato la sua corsa ai Championships.