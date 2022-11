Nitto ATP Finals, inaugurato il Fan Village. Una festa di sport per tutti

Il cuore del tennis è a Torino, al Pala Alpitour. All'interno si disputeranno gli incontri delle Nitto ATP Finals, il torneo con gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio del mondo. All'esterno, nel Piazzale Grande Torino, ci si potrà divertire al Fan Village che è stato inaugurato oggi davanti a un pubblico numeroso già prima della cerimonia ufficiale. Per tutta la giornata di oggi, il Fan Village sarà aperto al pubblico, come domenica 20, il giorno della finale. Dal 12 al 19, invece, l'ingresso sarà libero solo di sera a partire dalle 21.

Il Fan Village mette insieme sport e divertimento, consente esperienze di gusto al "Food Court", l'area riservata alla ristorazione. Stimola l'attenzione su temi come la sostenibilità, al centro dello stand Nitto, coinvolge con giochi o selfie come succede allo stand Lavazza e Intesa Sanpaolo. L'area, progettata dall’architetto Benedetto Camerana, si estende per 3.600 metri quadrati ed è interamente coperta.

Sul piazzale è stato realizzato anche un campo di mini-tennis, che offre un'ulteriore possibilità di divertimento e di scoperta di questo sport insieme agli insegnanti dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi.

I tifosi hanno potuto scoprire tutto questo dalle 11, dopo il taglio del nastro a cui hanno partecipato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi, l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Isidoro Alvisi.

"Le Nitto ATP Finals sono al centro della città e Torino diventa la capitale mondiale del tennis - ha detto Alvisi -. Il Fan Village offre l'occasione a tutti gli appassionati, piemontesi e non, di frequentare l'evento e poterlo vivere in tutti gli orari e le dimensioni fino all'ultimo giorno. Un coinvolgimento totale della nazione e del territorio".

Il sindaco ha sottolineato la straordinaria opportunità di organizzare l'evento non più in emergenza pandemica. "Vogliamo che questa sia la settimana dello sport a Torino - ha detto Lorusso -. I campioni del tennis possono diventare ambasciatori della nostra città".

Campioni che daranno vita a una storia appassionante, con i "titani" Djokovic e Nadal a sfidare sei campioni del futuro, tutti passati per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP FInals di Milano. "La nostra missione è diffondere il tennis e far divertire gli appassionati, che sono il centro di tutto - ha detto Gaudenzi -. Il Fan Village è un modo di migliorare l'esperienza, cercheremo di migliorare il successo dell'anno scorso, che è stata un grandissimo. Da italiano sono molto orgoglioso di avere il torneo in Italia. Apriamo questo bellissimo spettacolo, facciamo vedere che gli italiani sanno fare grandi cose".

Ricca ha elogiato la crescita dell'esperienza, sportiva e non solo, per gli appassionati. "Abbiamo messo in campo energie positive tra Comune, Regione, Federazione e ATP che permettono di trasformare Torino nello spettacolo mondiale del tennis".

I tifosi hanno potuto conoscere anche i doppisti che saranno di scena al Pala Alpitour e le due mascotte del torneo, Lob e Drop, votate dagli appassionati attraverso i social.

E hanno avuto l'occasione di applaudire Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, che a Torino ha trionfato agli Internazionali d'Italia 1961, organizzati in via eccezionale nella prima capitale del Regno nell'edizione del centenario dell'unificazione nazionale.

"A Torino ho ottenuto la mia vittoria più importante - ha detto Pietrangeli -. Ho avuto il piacere di battere Rod Laver, numero 1 del mondo, forse uno dei tre, quattro migliori di tutti i tempi. Quest'anno Torino torna a ospitare il torneo più importante del mondo, riservato solo agli otto migliori giocatori. Un successo per la Federazione che in Italia ha portato, oltre a Roma che sarà allungato a due settimane l'anno prossimo, i tornei di Firenze e Napoli, la Coppa Davis a Bologna, le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals con gli otto migliori under 21 del mondo, e le Nitto ATP Finals a Torino. Godetevi lo spettacolo, perché qui ogni partita sarà come la finale di un grande torneo".