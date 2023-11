Nitto Atp Finals: Medvedev non perdona, Rublev è ancora battuto

Ucciso lentamente anche stavolta. Daniil Medvedev si conferma avversario pressoché imbattibile per Andrey Rublev, sconfitto dal n.3 del mondo per le settima volta in nove scontri diretti. L'ultima sua vittoria arrivò proprio qui alle Nitto Atp Finals dell'anno scorso quando nella fase a gironi riuscì a prevalere in tre set. Da allora solo sconfitte, batoste, corpo a corpo risoltisi sempre in favore del suo amico e connazionale nonché vincitore del torneo nel 2020. Sono bastati due set questa volta a Medvedev per imporsi: 6-4, 6-2 in poco più di novanta minuti di gioco. E su tutto quella sensazione ben raccontata dallo stesso Rublev durante la conferenza stampa di presentazione del torneo, quando pacifico ammise che giocare contro Medvedev è un po' come "morire lentamente", con lui che "si diverte a farlo lentamente mentre tu ti senti morire un po'alla volta".

Il match è durato un set, il primo. Quello in cui Rublev ha provato in tutti i modi a portarsi in vantaggio, costruendosi ben sette palle break tutte annullate dal n.3 del mondo, prima di cedere il servizio nel settimo game salvo poi provare a reagire con la forza della disperazione a un copione che vedeva ormai dispiegari inesorabilmente di fronte a sé. Altre tre palle break fallite nell'ottavo game, e quattro ancora nel decimo, quello in cui Medvedev solo al quarto tentativo è riuscito a incamerare parziale, vantaggio e inerzia del match.

Inevitabile che il secondo set iniziasse allora con un altro turno di battuta perso da Rublev, autore sì di una stagione eccellente ma incapace ancora una volta di trovare soluzioni adatte a superare un ostacolo che non ne vuol sapere di sgretolarsi, nonostante una stagione già scintillante d per sé e un record di vittorie che nessun altro è riuscito quest'anno a eguagliare. Il climx tuttavia doveva ancora arrivare, e puntuale è andato in scena nel quinto game quando di fronte all'ennesima palla break Rublev è incappato in uno scivolone lasciando campo aperto al suo rivale ormai lanciato verso la prima vittoria del suo torneo.

Un calcio alla rete, un warning, lacrime sparse, imprecazioni a profusione e l'obbligo di tornare in campo per le ultime battute di un match terminato già da tempo e sul quale Rublev adesso dovrà provare a costruire per non vedere sfumare le sue possibilità di qualificarsi per le semifinali.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE

LE SCHEDE DEI PROTAGONISTI

TUTTI I VIDEO