Nitto ATP Finals tra presente e futuro: le stelle al Dinner Show

Il presente che incontra il futuro. Lo scenario delle Nitto ATP Finals 2022 si specchia Centrale Nuvola Lavazza, ex centrale elettrica costruita nel 1897 che ha ospitato il Dinner Show della seconda edizione italiana del torneo.

Come ha sintetizzato il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi, in campo ci saranno i due "titani" Rafa Nadal e Novak Djokovic e sei giovani che in passato hanno disputato le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Fra loro c'è Stefanos Tsitsipas, unico ad aver vinto entrambi i titoli, che insieme a Nadal è in corsa per togliere a Carlos Alcaraz il posto di numero 1 del mondo.

L'incontro tra antico e moderno è evidente all'interno della Nuvola, tra archi a tutto sesto e bifore, vetri a perdita d'occhio e travi a vista. Chi entra, viene accolto da un tappeto blu, come il main sponsor Nitto richiede, da luci calde e pareti color caffé. Ma non si può non restare attratti dai due luccicanti trofei, quelli che domenica saranno sollevati dai vincitori di singolare e doppio. I campioni dei campioni, i vincitori che diventano leggende, per citare uno degli slogan che caratterizzano la manifestazione (Where winners become legends).

"Non vediamo l'ora che si giochi. Siamo convinti che sarà un successo, l'occasione per Torino e il Piemonte di mostrare le proprie bellezze. E per gli italiani che ancora non lo sanno di accorgersi di quanto tennis e padel siano popolari" ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.

Il concept della serata è una cena «spettacolo» andata in scena su un particolare campo da tennis realizzato utilizzando scarti di caffè. Un campo su cui in chiusura di serata si sono divertiti due dei talenti della Next Gen Italiana, Matteo Gigante e Flavio Cobolli, in camicia e giacca.

Intorno al campo, sui quattro lati, c'erano i tavoli simulando delle piccole tribune. Gli invitati gustano una cena di tre portate, ciascuna delle quali realizzata da uno chef diverso: Federico Zanasi e Giovanni Grasso (entrambi vantano una stella Michelin) e il pastry chef Fabrizio Racca.

I giocatori hanno autografato piccole porzioni del campo, da cui saranno ricavate delle «quadrotte» messe all'asta attraverso la piattaforma globale di raccolta fondi per scopi benefici CharityStars. Il ricavato andrà a Fondazione Lavazza per supportare un progetto benefico di education sullo spreco alimentare rivolto alle scuole del territorio.

La firmano prima i doppisti, e spicca un ossigenatissimo Thanasi Kokkinakis che a Torino farà coppia con Nick Kyrgios, poi i singolaristi. I due debuttanti, Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime, non vedono l'ora di cominciare, Gli altri appaiono tutti particolarmente felici di tornare a Torino e ammirati dalla curiosa cornice in cui si presentano al selezionato pubblico presente.

Rafa Nadal ha una luce particolare negli occhi, e una calda serenità nella voce. "Essere padre è una felicità incredibile" ha detto il maiorchino che giocherà il suo secondo torneo dopo la nascita del primogenito, e cercherà il suo primo titolo in undici partecipazioni. Djokovic è pronto a sfidarlo, con un altro primato come obiettivo: i sei titoli di Roger Federer alle Nitto ATP Finals.

"Mi piace questo torneo, e ho sempre sentito molto vicina l'Italia. Giocare qui uno dei più grandi tornei del mondo è un piacere e una responsabilità. L'anno scorso ho perso in semifinale, stavolta spero di fare meglio. Vincere un titolo è sempre speciale, ma poter eguagliare il record di Federer è senza dubbio una motivazione in più" ha detto il serbo in italiano.

Poi sul campo, per un altro momento "talk" condotto da Melissa Satta e Stefano Meloccaro, arrivano Alessandro Del Piero e Flavia Pennetta, candidata anche quest'anno all'ingresso nella International Hall of Fame, in un luccicante abito nero da sera.

"Mi ha sempre affascinato chi pratica uno sport individuale" ha detto l'ex capitano della Juventus, che poi si rende protagonista di un curioso doppio misto con una palla oversize insieme a Satta contro Stefano Meloccaro, giornalista di Sky che ha presentato la serata, e Pennetta.

La serata si chiude sulle note delicate di Diodato, che del tennis è innamorato, e canta la passione del viaggio della vita. Esegue "Rumore", con cui ha vinto il Festival di Sanremo, e "Che vita meravigliosa", un suo brano del 2019 su un viaggiatore disperso tra le onde dell'esistenza, tra canti di sirene e ricerca di porti sicuri.

Emoziona poi la versione acustica e intesa di "Across the Universe" dei Beatles. "Nothing's gonna change my world", canta, "niente cambierà il mio mondo". Un messaggio per il presente e per il futuro. Per il tennis e per la vita.