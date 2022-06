Noioso io? Formichina Ruud, che vendetta su cicala Kyrgios!

A Nick Kyrgios non interessa granché il tennis e il successo, altrimenti avrebbe gestito diversamente il suo talento tecnico e soprattutto fisico. Ma sarebbe divertente chiedergli un parere sulla prima finale Slam di Casper Ruud. Sarebbe come chiedere una intervista alla cicala di La Fontaine sull’argomento formica. Perché l’australiano alto e creativo, che voleva giocare nell’NBA, è totalmente differente dal solido norvegese che ha già abbondantemente superato, col duro lavoro, il papà ex pro.

I due sono entrati in rotta di collisione nel maggio 2019 agli IBI di Roma, quando il “bad boy” del tennis stufo della melina del primo allievo della Rafa Nadal Academy di Maiorca, prese a pretesto una litigata con uno spettatore, buttò una sedia in mezzo al campo, esprimendo la sua massima frustrazione e se ne andò con la borsa a tracolla, disgustato. Fu multato di 20mila dollari perse i premi vinti nel torneo e si vide sottrarre anche 45 punti dall’ATP. Di più: zio Toni (Nadal) lo criticò aspramente come “cattivo esempio per il tennis”. Mentre Roger Federer, che lo voleva alla sua Laver Cup, ci rise su, benevolo come sempre nei confronti dei giocatori di talento.

Comunque, Ruud, tanto per bene nei modi, tanto ben educato dalla famiglia, tanto perfetto in campo, in una intervista disse: “Ha passato il limite sia per quanto ha detto durante la partita sia per quell’ultima reazione. Vedergli insultare uno spettatore e lanciare in campo una sedia non è così divertente per l’avversario. Quel che ha fatto è stato molto irrispettoso. Ha il suo carattere, non ho niente contro di lui. E’ molto divertente da guardare, ma grida sempre e non è detto che questo piaccia a tutti”.

La reazione di Nick fu dura, su twitter: “La prossima volta dimmi in faccia quel che devi. Sono sicuro che dopo non muoveresti tanto la bocca. Fino ad allora continuerò a guardare la vernice asciugare piuttosto che a guardarti giocare a tennis, fottuto noioso!| Giocati pure il tuo torneo di Milano”. Irridendolo per la partecipazione alle Next Gen coi migliori under 21 del mondo, mentre lui si dedica solo ai tornei più grandi. Così, quando i due si sono ritrovati di fronte in campo, quest’anno a Indian Wells, si temevano ulteriori scintille. Che non ci sono state: Kyrgios ha vinto per 6-4 6-4, e i due hanno continuato per la propria strada.

FORZA E RESILIENZA

L’australiano ha perso nei quarti in California contro Nadal, negli ottavi a Miami contro Sinner e in semifinale a Houston e poi s’è ritirato nella sua Canberra, in attesa dell’erba; il norvegese è andato in finale a Miami, cedendo solo allo scatenato Alcaraz, non ha più brillato fino alle semifinali di Roma dove si è fermato contro Djokovic, ma ha comunque disputato Montecarlo, Barcellona, Monaco e Madrid. Pochi risultati? Ha spiegato serissimo il 23enne di Oslo, che è salito al numero 8 del mondo: “La preparazione per la terra è stata un po’ inficiata dal fatto che mi sono tolto il dente del giudizio, e mi sono fermato qualche giorno. E poi a Barcellona sono stato un po’ sfortunato: ho mancato tre match points contro Carreno e a Madrid con incrociato Lajovic che stava giocando meglio di me, a certi livelli il margine fra sconfitta e vittoria è davvero abile e il risultato è legato a qualche coincidenza”. Infatti, quand’è stato bene si è aggiudicato il torneo di Ginevra e si è presentato a Parigi con le idee chiarissime: “Le partite al meglio dei 5 set danno un margine un po’ più grande, e io avevo sempre in testa il Roland Garros, volevo presentarmi in forze e pronto proprio qui”.

NERVI E ALTI RITMI

Ruud non ha un gioco che esalti, ma è solido. Talmente solido, e freddo, e preciso, e attento, e dedicato, che ha superato il test di zio Toni e di Rafa ed è stato ammesso alla Nadal Academy. A Parigi ne ha dato ampia dimostrazione sin del primo turno nel delicato test contro Jo-Wilfried Tsonga all’addio al tennis davanti alla sua gente: “Il 98% del pubblico tifava per lui, ma c’era anche qualcuno per me e comunque non fischiavano i miei colpi. Del resto mi ero allenato l’anno scorso contro Benoit (Paire)”.

E con la forza dei nervi distesa dominato Ruusuvuori, ha domato l’effervescenza di Lorenzo Sonego tenendo una velocità di crociera alta e costante, si è concentrato sulla risposta contro Hurkacz, ha spinto sulla personalità e sull’esperienza contro il rampante Rune, irretendolo, innervosendolo, spingendolo a strafare e poi anche ad aprire una polemica insolita e dai contorni oscuri. Con tanto di mano stretta troppo veloce a rete dal giovanissimo danese a fine match e di intervento della sua focosa madre. Una vicenda che ha comunque sottolineato ancora una volta quanto sia in realtà forte questo giocatore. Che, nella pericolosissima semifinale contro il veterano Cilic, ha lasciato sfogare il bombardiere croato nel primo set, per poi lasciargli solo le briciole.

Ruud, nel raccontare i suoi piccoli segreti, rivela che, un’ora e mezza-due ore prima del match non mangia mai pomodori ma solo riso e pollo conditi con olio d’oliva e sale. Il piatto migliore che sa cucinare, a suo dire, sono gli spaghetti alle vongole, ha un debole per i ristoranti Thai, appena può cerca di mangiare cozze e vongole, ma non dimentica mai le verdure e sogna di mangiare tutti i giorni il piatto tipico del suo paese: pane appena sfornato con un granchio gigante e maionese.

La sua giornata ideale, in vacanza, è a base di golf e nuotate al mare andando in giro con la sua barca. Finita la carriera tennistica, si stabilirà a Maiorca o in Florida, deve ancora decidere. Una cosa l’ha decisa da ragazzo: “Quando perdevo mi mettevo a piangere ed ero intrattabile”. Ho smesso presto: mi sono imposto di non diventare troppo arrabbiato e di comportarmi sempre bene”. Chissà se è sincero quando dice: “Un po’ di paura per la finale ce l’ho, non so che cosa aspettarmi”.