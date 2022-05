Norrie, elogio a Nardi: 'Ha giocato bene, atmosfera splendida'

Luca Nardi ha giocato un buon match di fronte al numero 11 del mondo Cameron Norrie. E, pur perdendo, è riuscito a trascinare il pubblico della Grand Stand Arena. Lo stesso britannico, a fine match, ha elogiato il marchigiano.

CAMERON NORRIE

“Non è stato un match facile, Luca gioca bene. Ero abbastanza nervoso prima di cominciare, perché non lo conoscevo a sufficienza e avevo solo visto qualche video delle sue vittorie nei Challenger. Nel primo set ero teso, poi mi sono sciolto e ho giocato meglio. Lui ovviamente aveva il pubblico dalla sua parte, ma l'atmosfera era piacevole, mi sono fatto trascinare anche io, giocando meglio i punti decisivi. Si vede quanto gli italiani apprezzino il suo tennis”.

“Alcaraz? Mi ha impressionato, sotto ogni punto di vista. Fisicamente, perché ogni volta che è stato in campo tre ore, è tornato il giorno dopo per una prestazione ancora più importante. Mentalmente, perché ha dimostrato che nei punti chiave ha qualcosa in più, non cede mai alla tensione nemmeno contro i più forti. E tecnicamente, perché sa fare tutto. Non solo arriva sempre alla perfezione sulla palla, ma su ogni palla costruisce un'idea di gioco, mettendoti sempre in difficoltà. Infine è pure completo, al punto che può giocare allo stesso modo su terra e cemento”.

Nel frattempo, avanzano i piccoli argentini dal cuore grande. Con l'esperto Diego Schwartzman che ha parole di elogio per il giovane Sebastian Baez.

DIEGO SCHWARTZMAN

“Non so cosa mi sia accaduto all'inizio del terzo set, ma non riuscivo più a vincere un punto. Lui (Miomir Kecmanovic, ndr) stava giocando decisamente meglio di me, e del resto la cosa non mi ha sorpreso più di tanto perché Miomir sta vivendo la sua migliore stagione in assoluto, si sta esprimendo bene ovunque. Ho provato a restare in partita giocando punto su punto, e alla fine sulla terra tante volte hai una chance di recuperare, anche in situazioni disperate. Stavolta è andata bene a me, altre volte mi sono trovato dalla parte opposta, come per esempio contro Kokkinakis quest'anno”.

“Baez? Sta facendo molto bene, è giovane ma ha già ottenuto risultati importanti. In Argentina si parla tanto di lui e tutti siamo felici dei suoi progressi, perché è sempre piacevole avere altri giocatori competitivi per il vertice. Se va avanti così potrebbe anche entrare fra le teste di serie al Roland Garros, cosa che forse potrebbe aiutarlo”.