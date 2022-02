Norrie rovina la festa a Opelka: trionfo da record a Delray Beach

Nella prima finale fra le prime due teste di serie a Delray Beach, Cameron Norrie ha rovinato la festa di Reilly Opelka. Lo statunitense, che vive non lontano dall'impianto che ospita gli incontri, puntava a diventare il quinto bi-campione nella storia dell'ATP 250 proprio nell'anno del 30mo anniversario del torneo.

Il britannico si è imposto 7-6(1) 7-6(4) contro il numero 20 del mondo, leader per numero di ace questa settimana. Norrie ha festeggiato il terzo titolo ATP in otto finali e conferma una curiosa tradizione positiva. Ha giocato solo due tornei da testa di serie numero 1, questo e Los Cabos 2021, e li ha vinti entrambi

Dopo aver perso le prime quattro partite del 2022, Norrie ha cambiato marcia come dimostrano anche i quarti di finale a Rotterdam.

Con questo successo è diventato il giocatore con la più alta classifica nell'albo d'oro del torneo, il primo britannico e il primo mancino dai tempi del trionfo di Ricardo Mello nel 2004.

Il suo servizio mancino ha fatto la differenza, e non è certo un buon segnale per Opelka che volerà ad Acapulco per affrontare al primo turno dell'ATP 500 messicano, in diretta su SuperTennis e sulla piattaforma digitale SuperTennix, Rafa Nadal.