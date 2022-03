Numero 1 WTA, chi dopo Barty? Duello Swiatek-Sakkari, occhio a Kontaveit

Iga Swiatek e Maria Sakkari ancora non lo sapevano, ma nella finale di Indian Wells non si giocavano tanto il posto di numero 2 del ranking WTA. L'annuncio dell'addio al tennis di Ashleigh Barty le rendono infatti le prime candidate per prendere il posto in vetta alla classifica.

Il posto di Barty non è così semplice da ereditare. L'australiana ha vinto 22 delle ultime 23 partite contro Top 30, 17 delle ultime 18 contro Top-20 e 12 delle ultime 13 contro Top 10. Quest'anno è imbattuta, l'anno scorso ha subito solo cinque sconfitte in partite completate, ritiri a parte. Ha vinto nove titoli sulle dieci finali disputate da ottobre 2019 ed è numero 1 del mondo da 113 settimane consecutive, quarta striscia più lunga di sempre.

Il circuito WTA, caratterizzato da elevata incertezza nei singoli match e nei tornei, da equilibrio competitivo e oscillazioni al vertice nella singola stagione e nell'arco di più anni, vivrà comprensibili stadi di ulteriore assestamento. In un anno è già cambiato tanto al vertice. Delle attuali giocatrici tra le prime 10 del mondo, solo Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova erano in Top 10 anche prima del WTA di Miami 2021. Swiatek infatti iniziò il WTA 1000 della Florida da numero 15, Gabriñe Muguruza da numero 13, Maria Sakkari era numero 25, Anett Kontaveit 24, Ons Jabeur 30, Barbora Krejcikova 39, Paula Badosa numero 71.

L'addio dell'australiana metterà alla prova le ambizioni più immediate di Swiatek e Sakkari, di Paula Badosa e Aryna Sabalenka, e quelle future di Emma Raducanu, Cori Gauff o Emma Raducanu. Senza contare Naomi Osaka, che potrebbe anche ritrovare la voglia di rimettersi alla prova e giocare "a tempo pieno" per riprendersi il posto di numero 1.

SWIATEK E SAKKARI, DUELLO AL SOLE

Iga Swiatek sembra la più attrezzata, non solo perché attualmente numero 2, ad ereditare lo scettro di numero 1. Potrebbe succedere già dopo Miami, se l'australiana si cancellerà anche dal ranking dal momento della pubblicazione della prossima classifica. Ma anche se così non dovesse essere, in prospettiva Swiatek ha tutto per essere non solo provvisoriamente la numero 1 WTA di domani.

Dopo il trionfo da teenager dominatrice al Roland Garros 2020, ha vissuto un 2021 altalenante in cui però ha ottenuto due titoli ad Adelaide e a Roma, con tanto di doppio 6-0 in finale a Karolina Pliskova. Quest'anno la polacca ha vinto 20 delle 23 partite giocate, e tutte le ultime undici. Ha vinto due WTA 1000 di fila, a Doha e Indian Wells, eguagliando il best ranking di Agnieszka Radwanska, miglior polacca nel ranking WTA di tutti i tempi.

Swiatek, grande fan di Rafa Nadal, non ha mai nascosto i suoi momenti di insicurezza. "Una settimana senza un pianto, non è una settimana per me" ha confessato. Il tennis la assorbe, la diverte, lo gioca e lo guarda con coinvolgimento e passione. Eppure conserva, nei movimenti, nei gesti, negli atteggiamenti, un'impressione di leggerezza che potrebbe portarla lontano.

Da questo punto di vista Swiatek, terza teenager ad aver debuttato in Top 10 dal 2010, appare più pronta di Sakkari a prendere il posto di Barty. Prima greca a terminare una stagione in Top 10, l'attuale numero 3 del mondo migliora costantemente da undici anni la sua classifica a fine stagione.

Un segno di perseveranza e qualità, di quello spirito spartano ereditato dal padre a cui più volte ha fatto riferimento. Sakkari, sconfitta a Indian Wells nella prima finale fra due Top 10 nella storia del torneo dal 2013, sta impostando un lavoro tecnico ambizioso, finalizzato a non poggiare solo su forza muscolare e qualità di contrattaccante, ma ad aumentare la spinta propositiva delle sue strategie di gioco.

LE OUTSIDER BADOSA, SABALENKA E KONTAVEIT

Nella fase post-COVID che il circuito si appresta a vivere, l'assenza di una giocatrice di riferimento al numero 1 fa sì che tante possano sperare legittimamente di avere la grande chance per arrivare in vetta. Pochi grandi risultati potrebbero accelerare di molto le scalate, ma la continuità anche di piazzamenti nei grandi tornei potrebbe fare la differenza alla luce della discontinuità di rendimento di molte delle attuali Top 10, ma anche Top 15.

Da questo punto di vista, il 2022 potrebbe diventare l'anno di Paula Badosa. La spagnola, che ha chiuso la scorsa stagione in Top 10 come Garbine Muguruza, ha passato almeno tre turni in tre dei cinque tornei giocati quest'anno. Il successo a Sydney, la semifinale a Indian Wells sono segnali incoraggianti. D'altra parte, negli Slam ha giocato un solo quarto di finale, al Roland Garros l'anno scorso. Nonostante un tennis perfettamente calato nei tempi moderni, potente e pensato insieme, senza costanza nei major lo scenario potrebbe complicarsi.

Gli exploit invece sono un'abitudine per la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha centrato due semifinali negli ultimi tre major giocati. Le manca però la costanza e l'affidabilità sulla seconda palla di servizio. Ogni suo match è una corsa a cento all'ora senza protezioni, può trionfare o schiantarsi con la stessa facilità. Al momento è più una potenziale "giant killer", una che rovina la festa alle grandi favorite, che una potenziale numero 1.

In prospettiva, poi, occhio ad Anett Kontaveit. L'estone, numero 7 del mondo e finalista alle ultime WTA Finals, non spicca, magari non strizza l'occhio, ma nei turni finali dei grandi tornei arriva quasi sempre. Dall'inizio del 2021, ha vinto più partite di tutte (60), e non ha neanche grandi risultati da difendere nei prossimi due lam (terzo turno al Roland Garros, primo turno a Wimbledon). La scelta dell'ex Top 20 russo Dmitry Tursunov, già fattore chiave nel salto di qualità di Sabalenka, sembra aver migliorato il suo tennis, completo ed efficace su tutte le superfici.

CHI SARANNO LE PROSSIME NUMERO 1?

Più lontani nel tempo gli orizzonti di gloria della campionessa dello US Open Emma Raducanu, passata da fulgida meteora a "Champagne supernova" nel giro di pochi mesi. La stella di Flushing Meadows si è un po' spenta, il suo tennis non ancora: c'è da costruire un futuro. Il potenziale c'è, il tempo è dalla sua. Come dalla parte di Leylah Fernandez o Cori Gauff, che però difficilmente potranno aspirare alla vetta. Più facilmente entreranno in Top 10, ma alla canadese, pur completa e brillante nell'interpretazione delle partite, manca potenza e peso di palla per ottenere punti rapidi, potrebbe essere un'ostacolo. Vale anche per Gauff, che è disposta a stare in campo tutto il tempo che serve per arrivare alla vittoria, cambia piani tranquillamente ma punge anche poco con il diritto. Le prospettive possono cambiare in fretta.