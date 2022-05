Nuovo W125 a “Gaibledon”. Binaghi: “Poteva essere un'utopia, è realtà”

Il “Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo” si candida ad essere uno degli eventi tennistici più importanti a livello internazionale in Italia e l’unico che si disputa su erba naturale. Il torneo che si terrà dal 13 al 19 giugno in provincia di Rovigo al Tennis club Gaiba, in terra veneta, sarà un evento al femminile. Grazie al sostegno di prestigiosi partner, primo fra tutti Confindustria Venezia e Rovigo, “Gaibledon”, come viene chiamato ormai comunemente il circolo rodigino, ospiterà un torneo di tennis internazionale con montepremi da 115.000 dollari. Sono tanti i record che farà registrare questo torneo, ad iniziare dal fatto che si tratta del primo torneo WTA125 in Italia su erba naturale.

Con i suoi 972 abitanti, Gaiba entra nella storia del tennis anche perché sarà il comune più piccolo del mondo ospitante un evento del calendario WTA (Women’s Tennis Association).

Tra le 26 atlete ad oggi iscritte e direttamente in tabellone, ci sono 17 nazioni rappresentate.

La statunitense Madison Brengle, numero 58 del mondo; la belga Alison Van Uytvanck, numero 61; l' olandese Arantxa Rus, n.76, e l’italiana Lucia Bronzetti, n.83, sono le quattro giocatrici con la miglior classifica attualmente in tabellone. Da tenere d’occhio anche Martina Trevisan recente vincitrice del torneo WTA250 di Rabat, che migliorerà il suo best ranking dopo il Roland Garros entrando tra le prime 50 del mondo.

Non sono ancora state assegnate le wild card. Si sa solo che ci sarà anche la ex numero 5 del mondo, Eugenie Bouchard, al rientro alle competizioni.

“Siamo lieti di dare il benvenuto al “Veneto Open Internazionali Confindustria Veneto e Rovigo” nel calendario del massimo circuito internazionale femminile - manda così il suo saluto Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis - Il 125 di Gaiba arricchisce così il novero dei tornei WTA ospitati nel nostro Paese che, oltre agli Internazionali BNL d’Italia, comprende anche il WTA250 di Palermo. Un plauso va al TC Gaiba e ai suoi dirigenti, che hanno dimostrato che passione, impegno e creatività possono permettere di realizzare un sogno: portare un circolo di un comune con meno di mille abitanti ad organizzare un evento di livello internazionale. Gaibledon poteva rappresentare un’utopia, è diventata una realtà”.