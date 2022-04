Oggi 'Colpo da campione': il gioco di Schwartzman

Nuovo ciclo di puntate di "Colpo da campione", programma storico di SuperTennis ritornato quest'anno per analizzare strategia, tattica e tecnica dei grandi del tennis.

Le puntate, che ci accompagneranno fino agli Internazionali BNL d'Italia, resteranno in programma come un appuntamento fisso ogni venerdì alle ore 13.30 (orario che potrebbe variare in caso di evento in diretta alla stessa ora).

Saranno più volte replicate nel corso della settimana, e resteranno comunque disponibili per la fruizione on demand sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

Lorenzo Fares, che conduce questa nuova edizione di "Colpo da campione", vi guiderà alla scoperta dei segreti del gioco insieme ai docenti dell'Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi. Alla lavagna virtuale un esperto come Simone Bertino, capo della video-analisi al Piatti Tennis Center, dal 2016 insegnante per la Federazione Italiana Tennis in materia di video e match analysis.

Nell'ottava puntata, la prima di questo nuovo ciclo, verrà approfondito il gioco di Diego Schwartzman, oggi numero 16 del mondo e salito al numero 8 nel 2020, la stagione in cui ha debuttato alle Nitto ATP Finals.

Questo il programma dei prossimi appuntamenti con "Colpo da campione":

8 aprile - Il gioco di Diego Schwartzman

15 aprile - Il diritto di Camila Giorgi

22 aprile - Il servizio di Matteo Berrettini

29 aprile - Il serve and volley di Maxime Cressy

6 maggio - Il rovescio di Garbine Muguruza e Karolina Pliskova