'Olè, Fabio!', Fognini batte Thiem e fa cantare Roma

Alza il pugno al cielo, applaude, allarga le braccia. Vorrebbe abbracciare tutti i tifosi, Fabio Fognini, protagonista della prima vittoria azzurra agli Internazionali BNL d’Italia 2022, l’edizione del ritorno del pubblico dopo due anni di pandemia.

Il ligure ha sconfitto 6-4 7-6(5) Dominic Thiem nella prima sessione serale di quest’anno. Sfoggia un outfit gessato da serata di gala e il pubblico la pregusta, una serata così.

L’avversario è di grido, ex numero 3 del mondo e campione Slam, ma è ancora alla ricerca del suo tennis migliore dopo un’operazione al polso destro e nove mesi di assenza dai campi.

L’austriaco cerca conferme e qualche certezza in più di essere sulla strada giusta. Sembra pronto a stare in campo anche a lungo, per quanto la sicurezza nei colpi e negli schemi non è certo la stessa che riusciva a mostrare fino al 2020. Non c’è da stupirsi: non vince una partita dal secondo turno dell’anno scorso a Roma, quando superò l’ungherese Marton Fucsovics.

Fognini, che ha battuto Thiem solo una volta in quattro incontri, al Foro nel 2018, non indulge in numeri da highlights ma nemmeno accumula errori frustranti. Gioca alto e carico, cerca il rovescio dell’austriaco e lo costringe ad arretrare. Thiem colpisce meno arrotato, meno carico e Fabio riesce a spostarlo illuminando il Centrale.

Quando l’austriaco, costantemente indietro nel punteggio, inizia a tirare a tutto braccio per ritardare la sconfitta, la partita sale di livello.

Sul 5-4 30-40 Fognini vince lo scambio più bello del match per salvare la palla break e parte un “Ole, oleee, Fabio! Fabio!” dagli spalti che risuona dentro e fuori il Centrale. Si gode l’atmosfera anche Ciro Immobile, bomber della Lazio presente in tribuna.

In quel decimo game il ligure arriva a un punto dalla vittoria, ma l’austriaco salva il match point e alla terza occasione piazza il controbreak. Il 5-5 è il preludio del tiebreak.

Thiem, come già con il francese Benjamin Bonzi all’Estoril, gioca bene ma nei momenti chiave non è più quel che era. E’ l’aspetto che lo preoccupa di più, perché il corpo si può allenare ma la mente richiede tempi più lunghi.

"Sono molto frustrato - ha ammesso l'austriaco dopo il match -. E' vero le cose sono migliorate ancora da Madrid a oggi ed è positivo. Avevo visto le statistiche sullo schermo alla fine del primo set, non erano male la percentuale di prime in campo, i punti vinti con la prima e con la seconda sl servizio. Ma avevo mancato tutte le tre palle break. Devo giocare meglio quei punti. E' quello che ho fatto sul 4-5 nel secondo quando ho fatto il controbreak. Poi sul 6-5 lui ha giocato un gran game con quattro prime. Il tiebreak non è andato bene per me. Lì divento più teso, e quando succede il mio diritto non è al livello di prima".

Intanto il pubblico di Roma si gode una bella vittoria e sogna il derby con Jannik Sinner.