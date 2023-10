Olbia: Molcan ferma Bellucci

Alex Molcan mette il turbo e vola in semifinale all’Olbia Challenger. Il tennista slovacco, lo scorso anno numero 38 del mondo, si è aggiudicato per 6-3 6-2 il quarto di finale contro Mattia Bellucci. Dopo le fatiche della scorsa settimana, quando ha fatto finale al Challenger di Malaga, l’azzurro ha passato due turni in Sardegna ma non è stato in grado di lottare contro l’esperto rivale. Sul Centrale del TC Terranova, teatro del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, è uscito di scena anche Francesco Forti, sconfitto per 6-4 6-4 dal belga Joris De Loore. Ad inizio giornata il derby francese ha invece premiato Kyrian Jacquet che ha sconfitto il compagno di allenamento Ugo Blanchet per 6-0 4-6 6-2.

Molcan fa la voce grossa – Il numeroso pubblico del TC Terranova non è rimasto indifferente di fronte alla prestazione di Alex Molcan, che con lo score di 6-3 6-2 ha sconfitto Mattia Bellucci. Lo slovacco, finalista di tre tornei ATP e lo scorso anno capace di toccare la posizione numero 38 ATP, ha dimostrato di essere un giocatore di qualità superiore quando il suo fisico glielo consente. Questa settimana numero 115 del mondo, il tennista di Presov vincendo il torneo tornerebbe in top 100: “Qual è il mio valore? La classifica parla chiaro, al momento questo. Questa settimana però sto giocando bene e se gioco così posso tornare nel circuito maggiore ed in top 50. Nel 2022 sono stato tutto l’anno tra i primi 50, quest’anno invece ho giocato male e ho avuto qualche problemino”. Sul punteggio di 6-3 3-1 c’è stata una brevissima sospensione per pioggia, ma i giocatori non sono mai usciti dal campo. Perfetta la ripartenza di Molcan, che ha completato l’opera: “In quei momenti bisogna rimanere concentrati, perché se stai giocando bene sei nel flow e poi ritrovarlo non è facile. Per fortuna ci sono riuscito e mi sono preso un bel successo”. In semifinale sarà sfida contro il vincente del match tra Flavio Cobolli e Constant Lestienne, mentre nella parte alta del tabellone Joris De Loore affronterà il qualificato Kyrian Jacquet.