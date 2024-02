Oradini centra la finale a Trento

Giovanni Oradini ha centrato l'ingresso nella finale del 25mila dollari sul veloce dell'ATA Battisti Trento, primo torneo del Crcuito ITF maschile che di disputa quest'anno in Italia. In semifinale il 26enne di Rovereto, seconda testa di serie del tabellone, ha battuto in rimonta 46 76(5) 64 l'estone Daniil Glinka.

Domenica il tennista trentino si giocherà il trofeo con il tedesco Daniel Masur, quarto favorito del seeding, che si è imposto per 62 76(4) sul francese Sascha Gueymard Wayenburg.

Già assegnato il trofeo del doppio: se lo sono aggiudicato il tedesco Daniel Masur e l'austriaco Neil Oberlettner, primi favoriti del seeding, che in finale hanno sconfitto 62 64 Giorgio Ricca ed Augusto Virgili, seconde teste di serie del torneo.