Ortisei, qualificazioni: subito fuori Prinoth e Fellin, sorpresa D'Agostino

Lo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol è partito con il primo turno delle qualificazioni, non senza sorprese. La vittoria più inaspettata della giornata è arrivata grazie a Luca Giacomini, che ha eliminato Hady Habib, il libanese numero 350 del mondo e la numero due delle qualificazioni. Giacomini ha vinto per 7:5, 6:3 e lunedì cercherà di entrare in tabellone sfidando il giapponese Ryuki Matsuda. Al torneo di tennis più importante dell'Alto Adige (36.000 euro di montepremi, 50 punti ATP per il vincitore) erano in campo, grazie a una wild card, anche due giocatori locali: Il gardenese Patric Prinoth e Pietro Fellin. Entrambi hanno già perso, ma non hanno demeritato. Prinoth è stato sconfitto dall'olandese Ryan Nijboer (numero 491 del mondo) con il punteggio di 6:4, 6:2 lottando per 77 minuti.

Prinoth ha annullato le prime sette palle break, prima di cedere il servizio nel decimo game del primo set. Il break del 4:2 nel secondo ha deciso la partita in favore del favorito. “Penso di potere essere soddisfatto della mia prestazione oggi”, ha detto il gardenese a fine match. “In certi momenti ho giocato bene, in altri meno.” Anche Fellin ha perso con contro un giocatore che lo precede di quasi mille posti nel ranking ATP. L'israeliano Daniel Cukierman (ATP 363) si è imposto per 6:4. 7:6 (3), ma il ventiduenne, che studia negli Stati Uniti, ha avuto le sue chance giocando alla pari per tutto il match. Alla fine, sono stati decisivi i break nell’ottavo game del primo set e il tiebreak del secondo. Nel secondo set Fellin ha annullato la palla del 5:2 a Cukierman, ha rimontato fino al 6:6 prima di cedere dopo una bella lotta in 103 minuti.

Ha vinto invece a sorpresa Stefano D’Agostino, 19 anni di Arco, in tabellone grazie a una wildcard della Federazione. Ha vinto in rimonta per 4:6, 6:4, 7:6 (1) contro l’olandese Alec Deckers (487 ATP) centrando la sua vittoria più prestigiosa. Domani affronterà Nijboer per un posto in tabellone. Il nome di spicco nelle qualificazioni è quello di Lukas Klein, lo slovacco che dodici mesi fa ha raggiunto la finale a Ortisei battuto solo dal croato Borna Gojo. Klein, numero 178 del mondo e numero 1 delle qualificazioni, ha vinto il suo primo match contro l'italiano Federico Arnaboldi per 6:1, 4:6, 6:3. Se Klein vuole entrare nel main draw, dovrà anche eliminare l’altro italiano Andrea Picchione alle 10 di lunedì.

Lunedì si svolgeranno anche le prime tre partite del main draw. Con il belga Gauthier Onclin (numero 2), l'estone Mark Lajal (numero 5) e l'italiano Francesco Maestrelli (numero 4), sono già in azione tre teste di serie.

Lajal - che ha raggiunto gli ottavi la scorsa settimana al ATP 250 di Anversa e lunedì salirà al 229° posto della classifica mondiale - all’esordio affronterà il polacco Kacper Zuk. Maestrelli se la vedrà con lo svizzero Antoine Bellier.

