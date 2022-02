Osaka torna a Indian Wells: mina vagante in un torneo speciale

Nel 2018 Naomi Osaka stupì il mondo a Indian Wells. Da numero 44 del mondo, vinse sette partite in California. Eliminò Karolina Pliskova nei quarti, la testa di serie numero 1 Simona Halep in semifinale, la russa Daria Kasatkina in finale. Festeggiò allora il suo primo titolo WTA in carriera e salì al numero 22 nel ranking mondiale.

Da allora, ha conquistato quattro Slam e la vetta della classifica, è diventata la sportiva più ricca del mondo secondo le classifiche Forbes, l'icona che ha contribuito a cambiare la percezione della salute mentale nello sport.

La giapponese, oggi numero 82 del mondo, ha annunciato che tornerà in campo BNP Paribas Open, il WTA 1000 di Indian Wells, per la prima volta in tre anni grazie a una wild card.

La sua ultima partita nel torneo resta l'ottavo di finale perso contro Belinda Bencic nel 2019. Nel 2020 a Indian Wells non si giocò a causa della pandemia, fu il primo torneo interrotto all'alba del lockdown; nel 2021 Osaka rinunciò a partecipare alla nuova edizione eccezionalmente spostato a ottobre.

Oggi numero 82 del mondo, Osaka non sarà testa di serie a Indian Wells dove ha ottenuto quattro delle sue undici vittorie totali contro giocatrici comprese fra le 25 del ranking WTA. Dunque la giapponese, sconfitta al terzo turno dell'Australian Open da Amanda Anisimova, potrà incontrare le top player già dai primi turni.

L'ex numero 1 sarà la mina vagante del torneo che, al momento, vede iscritte tutte le prime 40 del ranking. Tornerà per la prima volta dal 2019 l'attuale numero 1 WTA Ashleigh Barty, ci sarà anche la campionessa in carica Paula Badosa che ha sconfitto in finale Vika Azarenka al tiebreak del terzo set in una delle più belle partite della stagione.