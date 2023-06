Ostapenko contro Krejcikova, finale fra campionesse Slam a Birmingham

Una sfida fra ex campionesse del Roland Garros deciderà l'edizione 2023 del Rothesay Classic, WTA di Birmingham in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Di fronte in finale ci saranno infatti Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko, le prime due teste di serie in tabellone.

La ceca, numero 12 del mondo, ha sconfitto in semifinale 63 62 la cinese Zhu Lin, numero 39 WTA. Ostapenko, numero 17, ha battuto 57 62 64 la numero 21 del mondoAnastasia Potapova, che sarà l'avversaria di Camila Giorgi al primo turno a Eastbourne la prossima settimana.

Krejcikova, campionessa al WTA 1000 di Dubai a febbraio, ha raggiunto così la seconda finale stagionale nel circuito maggiore. "E' davvero una bella sensazione, sono molto contenta di come ho giocato - ha detto -. Giocare sull'erba è sempre difficile, perché la partita può sempre cambiara velocemente".

La campionessa del Roland Garros 2021 ha ottenuto così il decimo successo in undici semifinali disputate nel circuito WTA, ed è arrivata in finale senza aver perso nemmeno un set.

Krejcikova ha però vinto solo due dei sei precedenti confronti diretti con Ostapenko, che ha trionfato al Roland Garros nel 2017. La lettone, campionessa a Eastbourne nel 2021, ha continuato a mostrare il suo spirito combattivo nella quarta semifinale in carriera sull'erba. Nel suo percorso verso la finale, infatti, ha vinto tutte le partite al terzo set. Spicca il successo ai quarti su Magdalena Frech, che era stata avanti di un set e due break.