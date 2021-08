Padel in riva all’Atlantico: il WPT sbarca a Cascais

Il mese più folle nella storia del World Padel Tour è alle porte. Da oggi fino al 26 settembre si giocheranno quattro tornei di fila: due Master e due Open. Vuol dire 5.400 punti ad attendere la coppia che dovesse riuscire in un improbabile poker, e una scorpacciata di padel come non si era mai vista. Mentre una decina di star del circuito sono impegnate in Belgio per l’evento-esibizione ufficiale di Knokke, a Cascais (Portogallo) scatta oggi il terzo Master stagionale, in una cornice incantevole.



Il Campo Centrale, dove i big metteranno piede già da martedì, è allestito all’interno dei giardini del Casino de Estoril, con l’Oceano Atlantico sullo sfondo. Un palcoscenico degno della prova che rilancia il calendario dopo la pausa estiva, e mette di nuovo in discussione le gerarchie mondiali della pala. Ad accompagnarla un velo di incertezza: Galan/Lebron arrivano dalla delusione di Malaga, Bela/Sanyo quest’anno hanno vinto solo indoor e Lima/Tapia arrivano da due successi di fila, quindi è lecito attendersi un torneo apertissimo.

Fra i soliti protagonisti non ci sarà la coppia Ruiz/Stupaczuk, perché il secondo è stato testato positivo al Covid-19 e quindi ha dovuto dare forfait. Per fortuna, la notizia è arrivata a entry list ancora aperta, così Ruiz ha avuto modo di organizzarsi diversamente e in Portogallo sarà in campo insieme a Ernesto Moreno, numero 62 del mondo. Una scelta curiosa fino a un certo punto, visto che sarà un gustoso ritorno al passato: sono entrambi di Malaga e classe 1994, e hanno giocato molto spesso insieme nelle categorie giovanili. “Siamo amici da tutta la vita – ha detto Ruiz –, e non vedo l’ora di tornare a giocare insieme a lui. Abbiamo tanti ricordi dei tornei giovanili, e la nostra speranza è di riuscire a divertirci come un tempo”.



Partiranno dalla sfida con due qualificati, con un probabile duello con Lima/Tapia in caso di successo. Da ricordare che trattandosi di un Master anche le prime quattro teste di serie esordiscono già dal primo turno: per Galan/Lebron duello non banale contro i brasiliani Campagnolo/Bergamini, in costante crescita, mentre Belasteguin e Gutierrez sfideranno al primo turno Coki Nieto e Tito Allemandi. Lima/Tapia sono nella parte alta (occhio anche a Sanchez/Capra), mentre nella metà di tabellone di Bela e Sanyo sono finiti Navarro/Di Nenno, i pericolosi Coello/Ruiz e gli argentini Chingotto/Tello, che due anni fa a Cascais giocarono la loro prima finale nel World Padel Tour, mostrando – come poi confermato a ripetizione – di avere la stoffa per stare a tempo pieno in mezzo ai grandi.

Qualche novità anche a livello femminile, ma non di primissimo piano. Alba Galan (sorella di Ale) non giocherà più con la compagna Mari Carmen Villalba ed è iscritta – come undicesima coppia del tabellone – con Barbara Las Heras, la cui storia aveva fatto il giro del mondo quando, da infermiera di professione, ha trascorso settimane e settimane in prima linea nella lotta al Covid-19. Per loro il sorteggio non è stato troppo gentile, opponendole alle “Martas” Marrero e Ortega, che in Portogallo vinsero due anni fa nella prima edizione giocata a Cascais. Mari Carmen Villalba giocherà invece con Carla Mesa, ex compagna della Las Heras.



A guidare il tabellone ci sono come sempre Alejandra Salazar e Gemma Triay, la quale dopo essersi concessa qualche giorno di vacanza in Italia fra Roma e la Toscana è pronta con la compagna ad andare a caccia del quarto titolo stagionale. Per loro, all’esordio, una coppia proveniente dalla Previa. Dalla parte opposta del tabellone Sanchez/Josemaria, opposte al primo turno alle portoghesi Araujo/Nogueira. Nel Cuadro Final anche la bandiera italiana della giovanissima Claudia Jensen, con la sua classica compagna Sandra Bellver. La 16enne nata a Madrid da genitori argentini affronta Laa Godallier e Ariadna Canellas, con la possibilità di un secondo turno contro le numero uno del mondo.

A causa della concomitanza con i Campionati italiani assoluti di Riccione, nella prova maschile non è presente alcun giocatore italiano. Tuttavia, il padel tricolore sarà comunque ben rappresentato a livello femminile, dato che i turni preliminari sono due in meno e pertanto il torneo scatta al lunedì, non al sabato come nei Master maschili. Dalla Previa partiranno Carolina Orsi e Giulia Sussarello, accreditate della settima testa di serie e chiamate a vincere due incontri per entrare nel Cuadro, mentre nella Pre Previa le azzurre saranno sei.



Da segnalare la prima in un Master del World Padel Tour per la coppia Petrelli/La Monaca, che dopo la buona esperienza di qualche settimana fa nel Challenger di Lerma hanno deciso di riprovarci. Dovessero superare il primo turno (contro Ceretani/Derbis), le due sfiderebbero Pappacena/Marchetti in un derby, con in palio in posto nella Previa.

Due compagne spagnole, invece, per Lorena Vano e Carlotta Casali. La casertana cresciuta a Malaga, fresca di ingresso fra le prime 100 della classifica mondiale, gioca in coppia con Carmen Castillón Gámez; mentre la romana Casali (che da anni si è trasferita a Madrid) sarà in gara a Cascais con Lourdes Pascual. Per entrambe le coppie un bye al primo turno, e quindi un solo match da vincere per accedere al tabellone successivo.