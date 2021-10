Padel-spettacolo nel cuore di Milano: un evento FIP che vale oro

Basta la location, col Campo Centrale allestito nell’affascinante Piazza Città di Lombardia, per rendere l’idea della portata di un evento come l’Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan 2021 presented by Enel, il primo storico torneo italiano della categoria regina del Cupra FIP Tour, inaugurata proprio quest’anno. Dopo gli appuntamenti di Jean (Spagna) ad aprile e Stoccolma a giugno, è il turno dell’Italia e la sede non poteva che essere Milano, in quella Lombardia dove il padel è diventato una sorta di religione per migliaia e migliaia di praticanti.



Per coronare una passione che monta giorno dopo giorno mancava un evento ufficiale con alcuni dei più forti del mondo, ed eccolo dall’1 al 7 novembre, con 20.000 euro di montepremi (12.000 per la prova maschile, 8.000 per quella femminile) e 95 coppie in gara, in rappresentanza di una dozzina di nazioni diverse. Il loro sarà uno spettacolo nello spettacolo, garantito da uno dei palcoscenici simbolo della Milano moderna e in continua evoluzione, col suo design contemporaneo e suggestivo, che si sviluppa su una superficie di 4.000 metri quadrati e con una volta hi-tech di 32 metri d’altezza.



Previsti 1.000 posti a sedere, più tribuna sponsor, aree hospitality e un villaggio con stand commerciali, area ristoro e varie attività di entertainment per gli spettatori. Tutti servizi pensati per rendere unica l’esperienza del pubblico e dare forza e visibilità all’evento, coordinato da un comitato organizzatore di cui fanno parte NSA Group, Demetrio Albertini s.r.l. (la società dell’ex calciatore del Milan, oggi imprenditore nel mondo del padel) e Z Padel Club.

Fra i sostenitori della manifestazione anche la FIP, guidata dal presidente Luigi Carraro, e la Federazione Italiana Tennis, che hanno creduto dall’inizio nelle potenzialità di un progetto che farà sia da vetrina sia da ulteriore traino allo sviluppo del padel in Italia. Da regolamento, ai tornei FIP Gold non possono partecipare i primi e le prime 16 della classifica mondiale, ma la lista di nomi noti in arrivo a Milano è comunque lunghissima, capeggiata nel maschile da niente meno che Juan Martin Diaz, una delle leggende del padel, per anni e anni numero uno del mondo a fianco di Fernando Belasteguin.



Il 45enne argentino è sceso al n.26 del ranking ma resta uno dei giocatori simbolo della disciplina, e a Milano partirà da prima testa di serie insieme al classe 2000 Jesus Moya, numero 30. Alle loro spalle due giovani emergenti come Ivan Ramirez e Alejandro Arrojo, poi Fernandez/Garcia e tantissimi altri habitué dei tornei del World Padel Tour, più naturalmente tutti i migliori italiani, fra i quali spiccano le coppie Capitani/Britos, Cattaneo/Bruno, Cremona/Cassetta e Di Giovanni/Sinicropi.

Nel femminile, invece, a guidare il seeding ci saranno addirittura la spagnola Jessica Castello (numero 19 al mondo) e la francese Alix Collombon (n.23), vincitrici negli ultimi mesi di due tornei di categoria Challenger del World Padel Tour. Alle loro spalle Las Heras/Virseda, Cortiles/Caro, Godallier/Canellas e tante altre. Al via anche l’ex top-10 WTA Roberta Vinci, in coppia con la campionessa d’Italia Giulia Sussarello: per la tarantina sarà il torneo più importante mai disputato da quando si è buttata nel padel. Fra le azzurre occhi puntati anche su Pappacena/Marchetti, Tommasi/Stellato e la milanese Carolina Petrelli, che gioca con la spagnola Sara Pujals, sua compagna di club in Serie A.

Sul Centrale di Piazza Città di Lombardia (già in fase di allestimento) si giocherà da giovedì, con alcuni match dei sedicesimi di finale, ossia il primo turno che vedrà in azione anche i big. Complessivamente, a comporre i due tabelloni finali ci saranno le migliori 32 coppie secondo il ranking mondiale, mentre tutte le altre si sfideranno nella fase previa, al via da lunedì sui sei campi coperti del City Padel Milano, nell’esclusivo quartiere di CityLife. Giovedì gli ultimi match della previa e il via ai tabelloni finali; venerdì tutti gli incontri degli ottavi di finale. Sabato i quarti in mattinata e le semifinali nel pomeriggio/sera; domenica mattina (dalle 10) le due finali.



Tutti gli incontri del Campo Centrale dell’Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan presented by Enel verranno trasmessi sulla piattaforma SuperTenniX, oltre che sul canale ufficiale YouTube dell’International Padel Federation (FIP). Quarti, semifinali e finali saranno trasmessi anche da Sky Sport. I biglietti per assistere all’evento da giovedì a domenica sono disponibili sulla piattaforma TicketOne, con un totale di sette sessioni: diurna e serale nei primi tre giorni, più la domenica delle finali.