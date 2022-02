Padel tricolore in salsa 2022, fra conferme e nuove coppie

Le principali coppie internazionali per la stagione 2022 sono ormai state svelate, senza particolari rivoluzioni rispetto alla passata stagione. Non si può dire lo stesso a livello nazionale, visto che il valzer delle coppie ha prodotto tante novità, cambiando l’assetto delle migliori formazioni di casa nostra. La separazione più importante è quella fra Simone Cremona e Marcelo Capitani, vincitori delle ultime due edizioni dei Campionati italiani.



I due avevano già rivelato da tempo che avrebbero smesso di giocare insieme al termine del 2021, per la volontà del piacentino di iniziare un progetto a lungo termine col giovane Marco Cassetta, insieme al quale tentare anche il salto nei tornei del World Padel Tour (che invece Capitani, a 46 anni compiuti, ha deciso di non giocare più). Cremona ha onorato fino alla fine l’impegno con l’italo-argentino, alternandosi per mesi fra i due compagni, mentre per l’anno nuovo ha ufficializzato la partnership full-time con Cassetta, col quale si allena a Torino sotto la guida di Raul Rodriguez.



“Quest’anno – ha scritto sui social l’ex numero uno d’Italia – farò coppia con Marco Cassetta: grande giocatore, grande amico, sempre sorridente e con un grande carisma. La chimica che si è creata fra noi due è molto forte, abbiamo tantissime cose in comune e cerchiamo di fare tutto al meglio. Marco è una persona molto forte, con grandi doti. Sono sicuro che insieme potremo arrivare in alto. Siamo due entità, ma con la stessa ambizione”. Nei programmi dei due (foto in apertura), diventati lo scorso anno in Svezia la prima coppia azzurra a superare la Pre-Previa in un Open WPT, sia il circuito nazionale sia gli appuntamenti internazionali.

L’altra separazione che fa rumore in vista del 2022 è quella fra Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, visto che il loro percorso nel padel era sempre stato comune fin dagli inizi. I due si sono avvicinati insieme alla disciplina, hanno iniziato a scalare posizioni nelle gerarchie del padel nostrano e si sono guadagnati insieme la nazionale, giocando fianco a fianco sia agli Europei di Marbella sia al mondiale di Doha.



Tuttavia, nazionale a parte, il loro 2021 (specialmente da metà anno in poi) è stato un tantino al di sotto delle aspettative, suggerendo di cercare nuove strade. Da quest’anno Sinicropi farà coppia con l’altro giocatore della nazionale Daniele Cattaneo, che torna ad avere un compagno fisso (e a giocare stabilmente a sinistra) dopo un paio di stagioni di cambiamenti continui.



Di Giovanni, invece, farà un tentativo insieme all’italo-argentino Mauro Agustin “Bubu” Salandro, ormai in pianta stabile in Italia da quasi un anno. Per il giocatore abruzzese, ma milanese d’adozione fin dai tempi dell’università, grandi ambizioni specialmente a livello internazionale, che passano anche da allenamenti più costanti e mirati per migliorare ulteriormente il proprio livello di gioco. Lo dimostra l’intenzione di iniziare a trascorrere qualche settimana in Spagna per confrontarsi con i migliori padelisti del mondo. A brevissimo la sua prima esperienza a Madrid, presso la M3 Academy, casa sportiva anche dei numeri uno del mondo Ale Galan e Juan Lebron.

A livello femminile, invece, la miglior azzurra nella classifica mondiale Carolina Orsi ha già annunciato da settimane che nel 2022 farà coppia con la coetanea catalana (entrambe classe 1991) Sandra Bellver, numero 35 del ranking WPT. Per la romana di base a Madrid si tratta di una gran bella opportunità, a fianco di una compagna che nel 2021 ha giocato nel Cuadro Final in tutte (!) le tappe Open e Master del calendario, raggiungendo più volte gli ottavi di finale a fianco dell’argentina (di nonna abruzzese) Claudia Jensen. Alla Orsi il compito di puntare agli stessi standard, per segnare nuovi record nella storia del padel tricolore.



Nuova compagna anche per Carlotta Casali, l’altra laziale trapiantata nella capitale spagnola ormai da anni. In settimana la 28enne romana, numero 74 del mondo, ha comunicato che inizierà la nuova stagione insieme a Patricia Martinez, classe 2001 di Saragozza, numero 58 WPT. Una giocatrice giovanissima e di belle speranze, capace nella passata stagione di arrivare due volte agli ottavi di finale a fianco dell’esperta Catalina Tenorio. Deve ancora ufficializzare la sua prossima compagna, invece, Valentina Tommasi, che a sua volta si trova a Madrid ad allenarsi da circa un mese, e ci rimarrà almeno fino a giugno.



Chiara Pappacena continuerà invece il suo progetto a fianco di Giorgia Marchetti, arrivata nel padel solamente nel 2021 ma subito capace di affermarsi fra le migliori giocatrici del nostro movimento, e guadagnare un posto fra le otto convocate di Marcela Ferrari per il Mondiale. Confermata anche la coppia Sussarello-Vinci: la numero uno della classifica nazionale e l’ex stella del tennis azzurro, vincitrici nella passata stagione di due titoli nel Cupra FIP Tour e di altrettante tappe nel circuito Slam padel by Mini, si stanno allenando insieme con continuità, per presentarsi ancora più forti in questo 2022. Manca ancora il loro esordio insieme in un torneo del World Padel Tour, ma pare solo questione di (poco) tempo.