Palermo Ladies Open: debuttano Paoletti e Paolini

Matilde Paoletti e Jasmine Paolini debuttano ai 33esimi "Palermo Ladies Open", torneo WTA 250 con 251.750 dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa del Country Time Club.

La 19enne di Perugia, n.920 del ranking, promossa dalle qualificazioni nel suo primo main draw del circuito maggiore, affronta la francese Oceane Dodin, n.77 WTA, mai affrontata in carriera.

“In questi anni ho giocato poco, ma ora sto bene e sono molto contenta di essere in tabellone - dice Paoletti - è un onore poterlo fare con tante altre italiane. Devo ringraziare la Federazione per la wild card per le qualificazioni e sono contenta di averla onorata. Hanno creduto in me anche quando ero molto indietro in classifica. A Palermo il livello è altissimo. Il mio obiettivo sarà sempre fare il mio gioco”.

In chiusura di programma la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.61 WTA, deve vedersela con la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n.76 del ranking: la tennista toscana è in vantaggio per 5-1 nei precedenti.

In tabellone ci sono altre 5 azzurre. Martina Trevisan, n.24 WTA (“best ranking”) e prima favorita del seeding, reduce dai quarti a Budapest, debutterà contro la russa Elina Avanesyan, n.129 WTA, proveniente dalle qualificazioni (sfida inedita), mentre Lucia Bronzetti, n.78 WTA, lo scorso anno arrivata nei quarti sulla terra siciliana, è stata sorteggiata al primo turno contro la cinese Xiyu Wang, n.94 del ranking (nessun precedente).

Derby tricolore tra Sara Errani, n.127, ed Elisabetta Cocciaretto, n.111 del ranking, anche lei reduce dai quarti a Budapest, i terzi in carriera (proprio la marchigiana ha vinto l’unico precedente, disputato in finale nell’ITF da 60mila dollari di Asuncion nel 2019), mentre Lucrezia Stefanini, n.194 WTA, troverà dall’altra parte della rete l’ungherese Panna Udvardy, n.108 del ranking (sfida inedita).

Nel seeding alle spalle di Trevisan, prima testa di serie, ci sono la kazaka Yulia Putintseva, n.39 WTA, la cinese Shuai Zhang, n.36 WTA, semifinalista nella scorsa edizione, e la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.41 WTA.

Assente la campionessa in carica è la statunitense Danielle Collins, n.8 del ranking, che dodici mesi fa in terra siciliana conquisto il suo primo trofeo WTA.

RISULTATI

“33rd Palermo Ladies Open”

WTA 250

Palermo, Italia

18 - 24 luglio, 2022

$251.750 – terra

SINGOLARE

Primo turno

(1)Martina Trevisan (ITA) c. (q) Elina Avanesyan (RUS)

Lucia Bronzetti (ITA) c. Xiyu Wang (CHN)

Sara Errani (ITA) c. Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Jasmine Paolini (ITA) c. Anna-Karolina Schmiedlova (SVK)

Lucrezia Stefanini (ITA) c. Panna Udvardy (HUN)

(q) Matilde Paoletti (ITA) c. Oceane Dodin (FRA)

DOPPIO

Primo turno

Lisa Pigato/Lucrezia Stefanini (ITA) c. Andrea Gamiz/Eva Vedder (VEN/NED)

Elisabetta Cocciaretto/Camilla Rosatello (ITA) c. (2) Anna Danilina/Oksana Kalashnikova (KAZ/GEO)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(alt) Marina Bassols Ribera (ESP) b. (wc) Dalila Spiteri (ITA) 62 63

(10) Asia Muhammad (USA) b. (wc) Lisa Pigato (ITA) 76(5) 62

(3) Elina Avanesyan (RUS) b. (wc) Nuria Brancaccio (ITA) 64 75

(wc) Matilde Paoletti (ITA) b. (6) Gabriela Lee (ROU) 75 62

(12) Anastasia Tikhonova (RUS) b. Federica Di Sarra (ITA) 26 75 63

Turno di qualificazione

(wc) Matilde Paoletti (ITA) b. (12) Anastasia Tikhonova (RUS) 63 64

TABELLONI