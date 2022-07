Palermo Ladies Open: Paolini-Bronzetti, un derby che vale la finale (live alle 20 in tv)

Derby tricolore stasera nelle semifinali dei 33esimi "Palermo Ladies Open", torneo WTA 250 con 251.750 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club.

Nella prima sfida tutta italiana al penultimo atto del torneo siciliano in 13 anni (nel 2009 successo di Pennetta su Garbin) si affrontano Jasmine Paolini, n.61 WTA, e Lucia Bronzetti, n.78 del ranking.

Per la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana è la terza semifinale in carriera (Portoroz - dove poi ha conquistato il suo primo, e finora unico, trofeo WTA - e Courmayeur sempre nel 2021 le altre): per la 23enne di Villa Verucchio è invece la seconda, dopo quella raggiunta a maggio a Rabat e persa contro Trevisan poi vincitrice del suo primo titolo nel circuito maggiore.

Entrambe nei quarti hanno vinto delle autentiche maratone. Paolini ha battuto in rimonta per 67(5) 75 62, al temine di una battaglia di tre ore e sei minuti, la spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.54 del ranking ed ottava favorita del seeding, alla quale ha annullato due match-point nel decimo gioco del secondo set.

Bronzetti, in un match terminato intorno alle 2.30 del mattino (!!!), ha superato in rimonta per 36 75 63, dopo quasi tre ore di lotta, la francese Caroline Garcia, n.48 del ranking e quinta favorita del seeding, che giovedì sera aveva battuto Elisabetta Cocciaretto, n.111 WTA.

A Palermo la tennista toscana dopo l’esordio show con il netto successo sulla slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n.76 del ranking, ha superato il secondo turno senza fatica per il forfait della cinese Shuai Zhang, n.36 WTA e terza favorita del seeding, nonché semifinalista nella scorsa edizione.

La romagnola ha invece regolato in due set all’esordio la cinese Xiyu Wang, n.94 del ranking, e poi ha lasciato appena quattro giochi alla russa Elina Avanesyan, n.129 WTA, proveniente dalle qualificazioni.

Nella semifinale della parte bassa del tabellone si affrontano invece la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.41 del ranking e quarta favorita de seeding, e la rumena Irina-Camelia Begu, n.45 WTA e sesta testa di serie: la 31enne di Bucarest ha vinto in tre set l’unico precedente con la 25enne di Castellòn, disputato nei quarti a Praga nel 2020.

Per Begu si tratta di un ritorno al penultimo atto a Palermo: la rumena è stata già semifinalista nel 2012.

RISULTATI

“33rd Palermo Ladies Open”

WTA 250

Palermo, Italia

18 - 24 luglio, 2022

$251.750 – terra

SINGOLARE

Primo turno

Lucia Bronzetti (ITA) b. Xiyu Wang (CHN) 63 63

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Sara Errani (ITA) 61 60

Jasmine Paolini (ITA) b. Anna-Karolina Schmiedlova (SVK) 63 61

Panna Udvardy (HUN) b. Lucrezia Stefanini (ITA) 61 76(4)

Oceane Dodin (FRA) b. (q) Matilde Paoletti (ITA) 64 75

Secondo turno

Lucia Bronzetti (ITA) b. (q) Elina Avanesyan (RUS) 61 63

(5) Caroline Garcia (FRA) b. Elisabetta Cocciaretto (ITA) 06 63 64

Jasmine Paolini (ITA) b. (3) Shuai Zhang (CHN) rit.

Quarti

Lucia Bronzetti (ITA) b. (5) Caroline Garcia (FRA) 36 75 63

Jasmine Paolini (ITA) b. (8) Nuria Parrizas Diaz (ESP) 67(5) 75 62

Semifinali

Lucia Bronzetti (ITA) c. Jasmine Paolini (ITA)

DOPPIO

Primo turno

Andrea Gamiz/Eva Vedder (VEN/NED) b. Lisa Pigato/Lucrezia Stefanini (ITA) 62 63

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(alt) Marina Bassols Ribera (ESP) b. (wc) Dalila Spiteri (ITA) 62 63

(10) Asia Muhammad (USA) b. (wc) Lisa Pigato (ITA) 76(5) 62

(3) Elina Avanesyan (RUS) b. (wc) Nuria Brancaccio (ITA) 64 75

(wc) Matilde Paoletti (ITA) b. (6) Gabriela Lee (ROU) 75 62

(12) Anastasia Tikhonova (RUS) b. Federica Di Sarra (ITA) 26 75 63

Turno di qualificazione

(wc) Matilde Paoletti (ITA) b. (12) Anastasia Tikhonova (RUS) 63 64

TABELLONI