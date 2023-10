Paolini, altra gioia in rimonta: ottavi a Pechino. Da lunedì sarà numero 1 d'Italia

Jasmine Paolini completa la seconda rimonta di fila e raggiunge gli ottavi

al “China Open”, ultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) in corso sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. La toscana ha sconfitto 26 63 64 la cinese Yue Yuan, n.147 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Con questo successo da lunedì sarà la nuova numero 1 d'Italia.

Agli ottavi affronterà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka o la britannica Katie Boulter, numero 56. Proprio contro la bielorussa, in campo come atleta neutrale, a Indian Wells nel 2022 la toscana ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10.

Tutto il China Open è trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Paolini batte Yuan Yue a Pechino: la cronaca del match

Partita più complessa del previsto in avvio per Paolini, che perde il servizio in tre dei primi quattro turni di battuta. La numero 2 d'Italia non riesce a incidere negli scambi da fondo e Yuan, che ha un tennis propositivo, la aggredisce con regolarità anche nei turni di risposta.

Nel primo set Paolini dà solo per un attimo l'impressione di poter cambiare la direzione del match, quando recupera l'iniziale break di svantaggio e passa da 0-1 a 2-1. Ma Yuan sale di livello con diritto e rovescio, mentre l'azzurra finisce sempre più spesso sulla difensiva. Yuan infila un parziale di cinque giochi di fila e completa il 6-2 dopo 35 minuti di ottimo tennis.

Qualche dubbio però sembra venire a Yuan, che perde il servizio nel primo turno di battuta del secondo set (2-0), complice un diritto meno affidabile. Sulla diagonale del rovescio, però, la cinese rimane più incisiva ed è qui che costruisce la palla dell'immediato contro-break che trasforma con una risposta profonda e alta al centro: Paolini affonda a mezza rete di diritto (2-1).

Rispetto al primo set, però, l'azzurra ha più certezze. Intanto quando gioca profondo e al centro all'inizio dello scambio, poi riesce con maggiore regolarità a prendere campo e andare in ampiezza. E poi Yuan continua a regalare con il diritto. Su queste premesse Paolini costruisce il suo secondo break consecutivo (3-1), e l'allungo che le permette di trascinare il match al terzo set.

Forte di un bilancio di 13-9 nei set decisivi in stagione prima di questo match, Paolini parte decisa e firma subito un break scandito da attacchi e diritti sempre più sicuri, profondi, efficaci. Yuan, che ne ha vinti 12 e persi 14 prima di questo a tutti i livelli nel 2023, fatica sempre più a contenere la numero 2 d'Italia. Il doppio fallo sulla palla break è un segnale anticipato della resa di Yuan, che subisce il secondo break di fila e si ritrova sotto 0-3.

La cinese ha il merito di recuperare uno dei due break di svantaggio, Paolini quello ancora maggiore di non perdere per strada le certezze su cui ha costruito la rimonta. Continua ad attaccare e incitarsi, a fare la differenza con il diritto, e con la forza della perseveranza raggiunge il terzo ottavo stagionale in un WTA 1000.