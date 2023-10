Paolini contro Mertens a Monastir, settima finale italiana del 2023: diretta alle 15

Per la settima volta una giocatrice italiana ha raggiunto la finale di un torneo WTA nel 2023. Tante quante le azzurre ne avevano giocate complessivamente nelle quattro precedenti stagioni, dal 2019 al 2022.

Protagonista della settima è Jasmine Paolini, numero 30, al Jasmin Open di Monastir, WTA 250 sul duro. Già campionessa in doppio con Sara Errani, alle 15 affronta la campionessa in carica in singolare, la belga Elise Mertens, numero 36 del mondo. Il match sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Paolini è per la prima volta testa di serie numero 1 in un torneo WTA, Mertens la numero 2 del tabellone. E' la quinta volta quest'anno che le due giocatrici meglio classificate a inizio torneo arrivano a giocarsi il titolo in singolare femminile.

Paolini e Mertens si incontrano per la quinta volta. L'azzurra ha vinto solo in un'occasione, al secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells nel 2021. Mertens l'ha sconfitta in Billie Jean King Cup, allora Fed Cup, nel 2018, al primo turno a Praga nel 2020 e a Doha nel 2022.

WTA Monastir, finale Paolini-Mertens: numeri e curiosità

A Monastir, la toscana ha superato Alizé Cornet, Petra Marcinko, Lucia Bronzetti e Lesia Tsurenko per raggiungere la seconda finale stagionale dopo quella persa a Palermo, la quarta complessivamente in carriera. Jasmine punta al secondo titolo WTA: ha infatti trionfato, sempre sul duro, a Portorose nel 2021.

Mertens, invece, punta a confermare il titolo vinto l'anno scorso a Monastir, il settimo in carriera nel circuito maggiore. Questa settimana ha eliminato Alexandra Eala, Iryna Shymanovich, Mai Hontama e Clara Burel e raggiunto così la dodicesima finale in carriera. Punta all'ottavo titolo, il sesto sul duro. Su questa superficie, prima del successo di un anno fa, si era imposta a Hobart nel 2017 e 2018, a Doha nel 2019 e al Gippsland Trophy a Melbourne, WTA 500 pre-Australian Open organizzato in via eccezionale nel 2021.

I maggiori successi la belga li sta ottenendo in doppio. L'anno scorso ha vinto in questa specialità le WTA Finals con Veronika Kudermetova. Quest'anno tornerà, nell'edizione di Cancun, da numero 1 del mondo in doppio ma con una nuova partner, Storm Hunter. Le due hanno iniziato a giocare insieme a inizio 2023, all'Australian Open. Hanno trionfato agli Internazionali BNL d'Italia e a Guadalajara (due WTA 1000) e raggiunto la finale a Wimbledon.