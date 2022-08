Paolini debutta nella notte a Granby

Jasmine Paolini scende in campo al primo turno del “Championnats Banque Nationale de Granby”, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si disputa sui campi in cemento di Granby, località sita nel Quebec, in Canada.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.57 del ranking mondiale e in tabellone come testa di serie n.3, affronta nella notte italiana la giapponese Himeno Sakatsume, n.359 WTA entrata nel main draw come “lucky loser”. Non ci sono precedenti tra la 21enne nipponica e la toscana.

Lucia Bronzetti, fresca di “best ranking” al n.59 della classifica mondiale dopo la finale disputata al WTA 125k di Vancouver, si è cancellata dal torneo di Granby, nel quale era accreditata della testa di serie n.6.

La favorita del seeding è la russa Daria Kasatkina, n.10 del ranking WTA. Il torneo torna dopo due anni di assenza, la prima edizione al femminile si è svolta nel 2011. C'è un trionfo azzurro targato 2017 con Cristiana Ferrando, l'edizione 2019 è stata vinta da Lizette Cabrera. L'albo d'oro del torneo vanta Johanna Konta, campionessa nel 2015, e Eugenie Bouchard nel 2012.

