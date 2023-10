Paolini dura di più: finale a Monastir

Jasmine dura di più. Paolini emerge da un'altra sfida complicata al Jasmine Open, il WTA 250 di Monastir (montepremi 259.303 dollari), ma batte 62 46 62 Lesia Tsurenko, numero 34 del mondo, dopo due ore e 23 minuti. In Tunisia, la toscana punta al secondo titolo in carriera dopo il successo a Portorose nel 2021, sempre sul duro.

In finale, trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, affronterà la francese Clara Burel (numero 74 WTA) o la belga Elise Mertens (n.36) che insegue la prima finale del 2023.

Sarà complessivamente la quarta finale WTA per la numero 30 del mondo, che per la prima volta ne raggiunge due nel circuito maggiore in una stessa stagione. Oltre al titolo vinto a Portorose, infatti, la toscana aveva perso le sfide per il titolo a Cluj-Napoca nel 2022 e a Palermo lo scorso luglio.

