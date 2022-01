Paolini in tabellone nel Melbourne Summer Set 2

Jasmine Paolini è l’unica tennista italiana al via nel tabellone principale del “Melbourne Summer Set 2”, uno dei due tornei WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di Melbourne Park nella prima settimana dell’anno.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.53 del ranking mondiale, farà il suo esordio contro la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n.85 WTA: sarà il sesto confronto diretto fra le due giocatrici e la toscana è in vantaggio per 4 a 1 nel bilancio dei testa a testa con la 27enne di Kosice dopo essersi aggiudicata l’ultimo in ordine di tempo, lo scorso anno, nei quarti del WTA 125 di Saint Malo.

Prima favorita del torneo australiano è la statunitense Jessica Pegula, n.18 del ranking, seguita nel seeding dalla belga Elise Mertens, n. 21 WTA, dalla russa Daria Kasatkina, n.26 WTA, e dalla spagnola Sara Sorribes Tormo, n. 36 WTA.

