Paolini-Kalinskaya, atto III: Jasmine per il settimo sigillo

Jasmine Paolini sfida per la terza volta in tre mesi Anna Kalinskaya. Se dovesse conquistare la seconda vittoria consecutiva contro la numero 25 del mondo, raggiungerebbe Lucia Bronzetti al terzo turno. L'Italia avrebbe così due giocatrici a questo punto del BNP Paribas, il WTA 1000 di Indian Wells, per la prima volta dal 2015: allora ci arrivarono Errani e Pennetta, che andò avanti fino ai quarti.

Gli head to head restano difficili da dimenticare: all'Australian Open, nel suo primo ottavo di finale Slam, Paolini si è arresa in due set. A Dubai, nella sua prima finale in un WTA 1000, ha recuperato da sotto 3-5 e completato il terzo successo per una giocatrice italiana in questa categoria di tornei dopo i successi di Flavia Pennetta proprio a Indian Wells nel 2014 e di Camila Giorgi a Montreal nel 2021.

Alla quarta partecipazione a Indian Wells, la toscana punta a superare per la prima volta il terzo turno nel torneo e a firmare la settima vittoria consecutiva nel circuito WTA: sarebbe la sua striscia di successi più lunga in carriera.

Kalinskaya, testa di serie per la prima volta in un WTA 1000, punta invece alla tredicesima vittoria in carriera contro una Top 20. Capace di arrivare negli ottavi nel 2021, al suo debutto a Indian Wells, ha ottenuto 12 successi nel circuito WTA nel 2024.

Il servizio potrebbe diventare la chiave della partita. Paolini è quarta finora nel circuito WTA per palle break trasformate (55,8%), Kalinskaya è terza dietro Diana Shnaider e Iga Swiatek per punti vinti al servizio con la seconda (51.3%).

Chi vince affronterà negli ottavi l'argentina Nadia Podoroska o Anastasia Potapova.