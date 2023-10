Paolini, missione rivincita contro Qinwen Zheng a Zhengzhou: diretta alle 12.30

Jasmine Paolini giocherà la settima e più importante semifinale in carriera nei quarti di finale dello “Zhengzhou Open” (Wta 500 con montepremi di 780.637 dollari).

Non prima delle 12.30 ora italiana la toscana, numero 31 WTA, affronterà la cinese Qinwen Zheng (n.24). E' la sua prima semifinale WTA dal torneo di Palermo, quando perse in finale proprio contro Zheng che vinse così il suo primo titolo WTA in carriera.

Paolini ha sconfitto Moyuka Uchijima, Caroline Garcia e Laura Siegemund in un anticipo delle Finals di Billie Jean King Cup, dove l'Italia sarà opposta alla Francia e alla Germania. Contro la tedesca ha giocato il quarto quarto di finale in stagione. A parte la finale a Palermo, nelle altre due occasioni si era fermata, appunto, ai quarti: a Lione, battuta da Garcia, e a Cincinnati, il primo WTA 1000 in cui si sia spinta così avanti in carriera.

Zheng ha eliminato Kateryna Volodko e Maria Sakkari, completando così la quinta vittoria contro una Top 10, prima di sconfiggere nei quarti Anhelina Kalinina, finalista agli Internazionali BNL d'Italia. Ha così raggiunto la terza semifinale del 2023 dopo Palermo e Abu Dhabi (sconfitta dalla futura vincitrice Liudmila Samsonova), e la terza in carriera in un WTA 500.

Nell'altra semifinale, si incontreranno Daria Kasatkina e Barbora Krejcikova. La numero 12 WTA ha raggiunto la semifinale senza giocare i quarti per effetto del ritiro di Ons Jabeur che ha annunciato il forfait per un infortunio al ginocchio dopo la vittoria su Lucia Bronzetti agli ottavi. Prima della stagione asiatica, Kasatkina aveva raggiunto gli ottavi allo US Open e i quarti a Montreal, piegata da Elena Rybakina dopo tre ore e 27 minuti (terzo match più lungo del torneo dal 2008). In stagione vanta due finali, sul duro ad Adelaide-2 e sull'erba a Eastbourne, e una semifinale a Charleston, sulla terra verde.

Krejcikova, al terzo torneo in Cina, dopo il bye al primo turno ha sconfitto Petra Martic e Lesia Tsurenko. E' arrivata così in semifinale per la quarta volta nel 2023: in stagione ha vinto il titolo a Dubai, battendo Swiatek, e a San Diego, in finale su Kenin, e centrato la finale a Birmingham, battuta da Ostapenko. La numero 18 del mondo è ora a due vittorie dall'ottavo titolo in carriera, il sesto sul duro.