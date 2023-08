Paolini sconfitta nei quarti, ma da lunedì sarà Top 35

Il cammino di Jasmine Paolini si ferma ai quarti di finale al Western & Southern Open a Cincinnati. Ma le ultime due settimane hanno cambiato l'orizzonte della toscana, che a Toronto ha giocato il primo ottavo in un WTA 1000 e in Ohio il primo quarto in questa categoria di tornei. Ha perso 63 62 contro la numero 7 del mondo Cori Gauff, dopo essere andata avanti di un break in avvio di entrambi i set. E da lunedì sarà per la prima volta tra le prime 35 del mondo.

Gauff, la teenager con più partite vinte nei WTA 1000, ha raggiunto la terza semifinale in questi tornei dopo gli Internazionali BNL d'Italia 2021 e Dubai 2023. Ha così eguagliato il primato di Victoria Azarenka come giocatrice con più semifinali all'attivo in questa categoria di tornei (introdotta nel 2009) prima di compiere 20 anni.

Per raggiungere la finale dovrà completare la missione, finora per lei impossibile, di superare la numero 1 del mondo Iga Swiatek (0-7 il bilancio degli scontri diretti).

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI

La cronaca di Paolini-Gauff a Cincinnati

L'impatto di Paolini nel match non potrebbe essere migliore. Tiene il primo turno di battuta, aggredisce in risposta, spinge con sicurezza, costanza ed efficacia sul diritto di Gauff. Così vince otto dei primi dieci punti e allunga 2-0.

E' il colpo su cui più la statunitense sa di dover lavorare. Su questo ha lavorato con Pere Riba, che ha assunto come coach prima di Wimbledon, e con Brad Gilbert che ha aggiunto in prova nello staff a Washington, torneo che ha vinto senza perdere un set. "Tutti mi attaccano sul diritto, non fingerò che sia un segreto" diceva a Washington. Da quel momento, però, è evidente la sua volontà di non aggirare il problema ma di affrontarlo di petto. "Nelle settimane passate dalla sconfitta al primo turno a Wimbledon - ha detto -, è cambiato tutto. Ora non sento più il diritto come una debolezza, sta cominciando a diventare un'arma".

???? @CocoGauff raggiunge la terza SF in un #WTA 1000: sconfigge Paolini 6-3 6-2.#tennis | #CincyTennis pic.twitter.com/iAwdCz2WUi

— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 18, 2023

Le servono solo un paio di game per adeguare misura e gittata. Poi Gauff replica al parziale della toscana con un contro-parziale di 8 punti a 3 e lancia la rimonta. Paolini subisce un secondo break di fila al termine di un quinto game durato 12 punti ma riesce a non perdere la bussola del match. Peccato solo per il primo doppio fallo che commette sul terzo set point per la statunitense, cresciuta soprattutto in risposta dopo il break subito in avvio.

Non è certo lo spirito competitivo a mancare alla toscana, che resetta e riparte da zero. Come nel primo set, completa il break al primo turno di risposta. Ma come nel secondo set, Gauff recupera immediatamente il vantaggio. La numero 5 del mondo costringe l'azzurra a prendere più rischi con il rovescio, oltre ad essere più continua in risposta. Paolini perde cinque volte il servizio nei primi otto turni di battuta, e in tre occasioni con un doppio fallo sulla palla break.

Gauff non concede altre occasioni e diventa la prima statunitense in semifinale dal trionfo di Madison Keys nel 2019.