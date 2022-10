Paolini, la tenacia fa volare: è in finale a Cluj-Napoca

La dura e la vince Jasmine Paolini, che si giocherà il titolo al “Transylvania Open by Verdino”, WTA 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania.

Nella sua terza semifinale stagionale, dopo quelle disputate a Palermo e Varsavia, Paolini ha sconfitto 75 46 63 la cinese Xiyu Wang, n.59 del ranking e settima favorita del seeding, dopo due ore e 31 minuti nel loro primo confronto diretto. Nel suo percorso la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, allenata da Renzo Furlan, ha battuto le ucraine Marta Kostyuk e Dayana Yastremska, poi ha superato in due set lottati la tedesca Jule Niemeier, n.74 WTA. Domenica cercherà il secondo titolo in carriera dopo il trionfo a Portorose nel 2021, nel quinto confronto diretto contro Anna Blinkova.

Wang, che aveva eliminato nei turni precedenti Jacqueline Cristian, Elena-Gabriela Ruse e Nuria Parrizas Diaz, è stata condizionata da problemi muscolari nella parte finale del terzo set. Ma le indicazioni emerse nel match e nel torneo sono certamente positive. La cinese ha vinto tredici partite nel circuito maggiore in stagione: mai aveva ottenuto tanti successi nel circuito maggiore in un solo anno. Semifinalista per la seconda volta a livello WTA, Wang ha fatto bene anche nei tornei minori nel 2022. Ha infatti raggiunto la finale al WTA 125 di Valencia, equivalente di un Challenger, e in tre tornei ITF: a Palm Harbor, Charlottesville e Charleston.

Paolini-Wang, la cronaca della semifinale

Paolini, brava a salvare la prima palla break nel terzo game, fa valere la rapidità negli spostamenti e nei riflessi ammirata con ottimi risultati per tutta la settimana. Rivedere per credere la risposta lungolinea di diritto e la successiva accelerazione dal centro nell'angolo opposto con cui firma il break del 4-2. Wang però reagisce, infila un parziale di otto punti a tre e recupera lo svantaggio (4-4). Ma Paolini continua a fare pressione con il diritto da fondo, sfrutta tutto il campo e alla seconda occasione completa il secondo break che vale il primo set.

L'azzurra completa il parziale con 14 vincenti a 11 e soprattutto 8 gratuiti a 12, ma comincia in salita il secondo set. Un errore di diritto sulla palla break favorisce l'allungo di Wang (1-3) e tanto basta per arrivare al terzo set anche se nell'uktimo game la cinese salva una chance di controbreak con un gran rovescio incrociato.

E' notevole, però, la reazione d'orgoglio di Paolini all'inizio del terzo set, il ventunesimo che l'azzurra ha giocato in stagione. L'azzurra cancella due chances di break consecutive nel primo game, poi al secondo accelera e completa il break a zero. Wang, che gioca con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, recupera subito lo svantaggio ma al cambio campo chiede un medical time out per un problema all'inguine.

La partita procede a strappi. Paolini si porta ancora avanti di un break sul 4-2, e di nuovo perde il servizio nel game successivo. Wang però quando serve, soprattutto da sinistra, si limita ad appoggiare la palla dall'altra parte della rete, e alla fine deve arrendersi.

Ancora Blinkova sulla strada di Jasmine

In finale, Paolini sfiderà per la quinta volta la 24enne Anna Blinkova, numero 138 del mondo, che ha vinto 57 64 64 il derby contro Anastasia Potapova, n.48 WTA e quarta favorita del seeding. Sconfitta in semifinale nelle uniche due precedenti semifinali sul duro in Lussemburgo e Guangzhou nel 2019, Blinkova ha festeggiato la decima vittoria contro una Top 50 e la prima finale WTA in carriera.

Paolini e Blinkova si sono incontrate quattro volte in carriera. La russa, in campo come atleta neutrale e senza bandiera, ha vinto i primi due confronti a Manchester in un torneo ITF del 2017 e al primo turno dell'Australian Open 2020. La toscana si è imposta nei due più recenti, in semifinale a Bol nel 2021 e negli ottavi a Contrexeville nel 2022, sempre sulla terra battuta.