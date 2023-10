Paolini vince il derby con Bronzetti: a Monastir la 3a semifinale del 2023

Jasmine Paolini vince per la prima volta un derby nel 2023 e festeggia la semifinale al "Jasmin Open". Nomen omen, verrebbe da dire, per la numero 30 del mondo che ha sconfitto 75 76(3) Lucia Bronzetti e giocherà l'ottava semifinale WTA in carriera, la terza in stagione. "Oggi è stata molto omplicata, per via del vento quando cambiavi campo, cambiavano totalmente le condizioni di gioco - ha detto a caldo Paolini -. Sapevo che per me non sarebbe stato facile giocare contro di lei".

Quest'anno Paolini è già arrivata tra le migliori quattro a Palermo, dove ha perso in finale, e Zhengzhou, dove si è fermata appunto in semifinale. Due sconfitte arrivate contro la stessa avversaria, la cinese Qinwen Zheng. A Monastir, per un posto in finale affronterà l'ucraina Lesia Tsurenko, numero 34, che gioca il secondo quarto di finale consecutivo, o la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 135, che non era più arrivata così avanti in un torneo WTA da Cluj-Napoca 2022. "Non sarà facile, dovrò cercare di giocare al meglio il mio tennis" ha aggiunto l'azzurra. La semifinale, come tutto il resto del Jasmin Open, sarà trasmessa su SuperTennis e SuperTenniX.

Paolini è ancora in corsa anche in doppio, insieme a Sara Errani: sono in semifinale, contro le polacche Magdalena Frech e Katarzyna Kawa.



Paolini batte Bronzetti a Monastir: la cronaca

C'è tensione, e nei derby non è una novità. C'è anche vento a rendere ulteriormente più indecifrabile la partita. Paolini, testa di serie numero 1 per la prima volta in carriera in un torneo WTA, prende subito un break di vantaggio. Bronzetti, benché non proprio regolare da dietro, non si limita alla sola difesa. Riesce così a cancellare lo svantaggio e portarsi da 0-2 a 2-2. Paolini dalla sua ci mette una difesa solida e qualità da contrattaccante con cui si riporta avanti 4-2. Ma Bronzetti ricuce ancora una volta il gap con tanto di ace sulla palla game che la porta sul 4-4.

Quando tutto sembra avviato verso un tie-break, Bronzetti sotto 5-6 si inceppa. Sbaglia tre diritti di fila negli ultimi tre punti e consegna il primo set alla toscana.

Paolini allunga a 11 la serie di punti consecutivi a cavallo dei due set. Ma Bronzetti, che accetta il duello di resistenza da dietro dentro una partita con poche variazioni di ritmo, reagisce e nel primo turno di battuta salva tre palle break. Ma cederà il successivo, con un doppio fallo sulla palla break, mentre il vento cresce d'intensità e piega le fronde delle palme.

Paolini consolida il vantaggio e per la prima volta nel match tiene il turno di battuta successivo al break ottenuto. L'incertezza rimane comunque il tratto distintivo del match. La toscana infatti va a servire sul 4-2, manca però due chance per salire 5-2 (in un caso penalizzata da una correzione del nastro) e finisce per perdere il servizio.

Sulla palla break, peraltro, serve una prima molto vicina alla riga, chiamata out: non c'è over-rule, non c'è Hawk-Eye a Monastir. Bronzetti risponde aggressiva alla seconda, comanda lo scambio, forza Paolini all'errore di rovescio e siamo 4-3.

POW-lini ??



Jasmine Paolini defeats Bronzetti 7-5, 7-6(3) in an all-???? QF in Monastir.#JasminOpen pic.twitter.com/OTzIhmIvCF

— wta (@WTA) October 20, 2023

Paolini vive il momento peggiore della sua partita e subisce un secondo break nell'undicesimo game. Bronzetti va a servire per il set ma non chiude. Paolini risponde sempre più aggressiva, e quando gioca al centro mette l'avversaria in difficoltà. Lo schema si rivela proficuo anche il tie-break, che la numero 1 d'Italia vince sei dei primi sette punti.

Mancati i primi due match point al servizio (dal 6-1), Paolini converte il terzo in risposta. Dopo un bell'abbraccio contro una Bronzetti comunque sorridente, la toscana festeggia la semifinale.