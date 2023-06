Paolini vola in finale a Makarska

Jasmine Paolini è in finale nel "Makarska Open", torneo WTA 125 (l'equivalente dei Challenger maschili più prestigiosi) che si sta avviando alla conclusione sui campi in terra rossa della città croata sulla costa dalmata.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.53 WTA e seconda favorita del seeding, ha battuto 63 64, in un'ora e mezza di gioco, la slovaccca Rebecca Sramkova, n.222 WTA. La 24enne di Bratislava era in vantaggio per 4-1 nel bilancio dei precedenti con la tennista toscana che però aveva vinto proprio l'ultimo, disputato al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2019. Jasmine ha dovuto recuperare un break di svantaggio sia nel primo set (1-3) che nel secondo (0-2).

Domenica Paolini si giocherà il titolo o con la francese Diane Perry, n. 79 WTA e quinta testa di serie, o con l'egiziana Mayar Sherif, n.54 del ranking e 3 del seeding (tra la 20enne di Nizza e la 27enne del Cairo non ci sono precedenti).

A Makarska Jasmine ha liquidato all'esordio in due set la croata Ruzic, n.235 del ranking: quindi si è imposta al tie-break del set decisivo sull'ucraina Zavatska, n.218 del ranking, promossa dalle qualificazioni, fresca vincitrice del titolo dell'ITF da 60mila dollari di Brescia, dopo aver annullato la bellezza di cinque match-point (uno nel dodicesimo game ed altri quattro nel tie-break). Nei quarti poi ha beneficiato del forfait, per problemi fisici, della croata Konjuh, n. 173 del ranking (ma arrivata in top 20 nel 2017).

