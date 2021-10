Parigi-Bercy: Sonego, Fognini e Sinner nel main draw, Musetti, Mager e Seppi ad un passo

Lorenzo Musetti, Andreas Seppi e Gianluca Mager tornano in campo per il turno decisivo delle qualificazioni del “Rolex Paris Masters”, ottavo ed ultimo ATP Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 2.603.700 euro che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy.

Il 19enne di Carrara, n.67 ATP ed ottava testa di serie delle “quali”, dopo essersi imposto in rimonta sul francese Lucas Pouille, n.153 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, si gioca un posto nel main draw con l'altro “padrone di casa” Hugo Gaston, n.107 ATP, mai affrontato in precedenza.

Il 37enne di Caldaro, n.98 del ranking, protagonista dell’eliminazione dello spagnolo Pedro Martinez, n.58 ATP e seconda testa di serie, deve invece vedersela con lo svedese Mikael Ymer, n.101 ATP, sconfitto dall'altoatesino nell'unico precedente, al primo turno del torneo di Barcellona (terra) nel 2017.

Infine il 26enne sanremese, n.68 ATP e nona testa di serie, dopo aver superato lo svizzero Henri Laaksonen, n.103 del ranking, in un match terminato ben oltre la mezzanotte, affronta per un posto in tabellone il giapponese Yoshihito Nishioka, n.82 ATP (nessun precedente).

Sono tre - in attesa della conclusione delle qualificazioni - gli azzurri nel tabellone principale, dopo il forfait di Matteo Berrettini per il riacutizzarsi del problema al collo già accusato ad Indian Wells.

Fabio Fognini, n.36 del ranking mondiale, esordirà contro l’ungherese Marton Fucsovics, n.39 ATP: il 34enne di Arma di Taggia è in vantaggio per 3 a 1 nel bilancio dei precedenti disputati (il ligure ha anche un successo per forfait, proprio al “1000” di Parigi-Bercy nel 2018), l’ultimo in ordine di tempo è la vittoria in tre set al secondo turno del Roland Garros lo scorso giugno. Il vincente di questa sfida sarà l’avversario al secondo turno di Novak Djokovic, n.1 del mondo che rientra nel tour dopo la finale persa agli US Open e il mancato Grande Slam.

Lorenzo Sonego, n.23 del ranking, è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Taylor Fritz, n.28 ATP, uno dei giocatori più “caldi” di questo finale di stagione visto che dopo le semifinali raggiunte nel “1000” di Indian Wells è all’ultimo atto anche a San Pietroburgo. Il 23enne californiano di Rancho Santa Fe conduce per 3 a 2 nei precedenti, anche se il 26enne torinese si è aggiudicato il più recente, nelle semifinali del “Sardegna Open” di Cagliari lo scorso aprile (quando poi il ligure ha vinto il suo secondo trofeo ATP).

Chi uscirà promosso da questo confronto affronterà il russo Andrey Rublev, n.6 ATP e quinta testa di serie, sorteggiato nel quarto di tabellone di Djokovic.

Entrerà in scena direttamente al secondo turno, invece, Jannik Sinner, da lunedì n.9 ATP ed ottava testa di serie: il 20enne di Sesto Pusteria, semifinalista a Vienna dopo il titolo conquistato la settimana scorsa ad Anversa, troverà dall’altra parte della rete il vincente del match fra il francese Pierre-Hugues Herbert, n.104 ATP, in gara con una wild card, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.42 del ranking, pure lui semifinalista nel “500” della capitale austriaca.

Se non ci saranno sorprese, dunque, si profila un testa a testa Next Gen intrigante ma anche pieno di insidie per Sinner, che il sorteggio ha posizionato nell’ultimo quarto del tabellone, quello presidiato dal russo Daniil Medvedev, n.2 del mondo e del seeding, campione in carica a Bercy.

Nella corsa alle Nitto ATP Finals il principale rivale del giovane altoatesino, ovvero il polacco Hubert Hurkacz, n.10 ATP e settima testa di serie, debutterà al secondo turno con il vincente tra il tedesco Jan-Lennard Struff e un qualificato, ma già al terzo potrebbe affrontare uno fra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo scozzese Andy Murray (entrambi opposti al primo turno a un qualificato), che lo ha sconfitto questa settimana a Vienna. Se Hurkacz dovesse proseguire il suo cammino, nei quarti dovrebbe incrociare il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking e del torneo.

Esordio al secondo turno anche per il norvegese Casper Ruud, n.8 ATP e 6 del seeding, che come primo avversario avrà il vincente fra il kazako Alexander Bublik e il britannico Daniel Evans, quindi proseguendo potrebbe doversela vedere con l’argentino Diego Schwartzman, 11esima testa di serie, o lo statunitense Frances Tiafoe, altro semifinalista a Vienna. Lo scandinavo figlio d’arte è in rotta di collisione (nei quarti) con il tedesco Alexander Zverev, n.4 del ranking e del torneo.