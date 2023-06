Parigi: Casper Ruud vince il derby scandinavo a approda alle semifinali

Casper Ruud si aggiudica l'ultimo quarto di finale del Roland Garros battendo per 61 62 36 63 in 2 ore e 44 minuti il danese Holger Rune.

"Ho cercato - ha raccontato Ruud sul campo al microfono di Mats Wilander - di giocare senza pressione, era una partita importante e lui è molto aggressivo. Ma nei primi due set lui ha sbagliato tanto e questo mi è servito per allentare la tensione. Poi dal terzo set è diventata una partita vera e sono stati due set molto duri. Penso di aver giocato bene. Ho giocato meglio rispetto ai primi turni, il livello oggi è stato buono, ho fatto male con il dritto- Ora con Sasha sarà una bella sfida, non vedo l'oro di giocare".

Primi due set dominati dal norvegese che ha servito meglio del rivale (7 i doppi falli di Rune nei primi due set), ma che soprattutto ha risposto in maniera più efficace (quasi il 50% dei punti fatti da Ruud contro l'appena il 30% di Rune) rispetto a quanto fatto da un Rune decisamente sotto tono e mai in palla.

Ruud tiene il primo game annullando due palle break consecutive, poi arriva per 3 volte consecutive ad altrettante palle del 4-0. Rune recupera a fatica incamerando il quarto game, ma è costretto a cedere altri 5 giochi di fila fino al 6-1 2-0. Rune non riesce a costruire niente di buono, né quando serve, neppure quando risponde e anche il secondo set finisce nelle mani del norvegese.

Nel primo game del terzo set c'è la svolta. Ormai con le spalle al muro, Rune salva una palla break e poi fa il break per il 2-0 che conferma salendo 3-0. Ora le sbracciate di dritto di Rune in uscita dal servizio fanno male. Il baby fenomeno sembra rinato, allunga sul 4-1, poi 5-2 fino a dimezzare lo svantaggio aggiudicandosi il set per 6-3.

Nel quarto set la regolarità di Ruud torna ad avere il sopravvento sulle folate, talvolta imprecise di Rune. A decidere la sfida è il quarto game. La terza palla break del game è quella buona per il norvegese che sale 3-1. Ruud lo difende con le unghie salvando due palle del contro break e poi senza ulteriori rischi arriva a giocarsi il primo match point sul 5-2 30-40 servizio Rune. Lo scambio è intenso e alla fine il danese si salva con un cross di dritto non controllato dal suo avversario. Ruud risponde profondo e si procura un secondo match point che Rune annulla con un doppio smash.

Le gambe di Ruud non tremano. Il norvegese sale rapido 40-0 guadagnandosi altri tre match point. Con due rovesci vincenti Rune annulla i primi due (quattro in totale), ma il quinto è quello buono per Casper Ruud.

Venerdì dunque semifinali con in campo 3 delle prime 4 teste di serie più Alexander Zverev, numero 22 ma solo per i molti mesi lontani dal campo trascorsi da dopo l'infortunio alla caviglia durante il secondo set della semifinale dello scorso anno in cui fu costretto a ritirarsi contro Rafael Nadal. Da una parte la sfida dei sogni tra il baby fenomeno Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e l'inossidabile Novak Djokovic che a 36 anni cerca il titolo Slam numero 23 per staccare definitivamente Rafael Nadal. Nella parte bassa invece la sfida tra Casper Ruud e Alexander Zverev.