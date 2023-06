Parigi: Cocciaretto chiede strada a Waltert, per Paolini c’è Danilovic

Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini tornano in campo per il secondo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro).

Nel secondo match (dalle ore 11) in programma sul Campo 9 Cocciaretto, n.44 WTA, trova dall’altra parte della rete l’elvetica Simona Waltert, n.128 del ranking, promossa dalle qualificazioni nel suo primo main draw parigino. Un solo precedente tra le due con Elisabetta che ha battuto in due set la 22enne di Coira nei quarti dell’ITF da 60mila dollari di Grado (terra) lo scorso anno.

Seconda partecipazione al tabellone principale per la marchigiana dopo quella del 2021 quando, promossa dalle qualificazioni, fu sconfitta da Bogdan all’esordio nel tabellone principale.

Al primo turno la 22enne di Fermo ha eliminato in due st la mancina ceca Kvitova, n.10 del ranking e del seeding, alla 14esima presenza nel main draw parigino (semifinalista nel 2012 e nel 2020) ma apparsa non al meglio: per “Eli” si è trattato solo del secondo successo a livello di main draw Slam dopo quello ottenuto a Wimbledon lo scorso anno.

Nel terzo match (dalle ore 11) sul Campo 6 Paolini, n.53 WTA, deve vedersela con la serba Olga Danilovic, n.105 WTA, promossa dalle qualificazioni e per il secondo anno di fila (in due partecipazioni) approdata al secondo turno all’ombra della Tour Eiffel. La 22enne di Belgrado ha vinto in tre set l’unico precedente con l’azzurra disputato al primo turno delle qualificazioni di Miami (cemento) nel 2021.

Per la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana è la quinta partecipazione al Roland Garros dove aveva superato un turno anche nel 2020 e nel 2021: lo scorso anno ha ceduto subito a Begu perdendo il primo super tie-break della storia del Major francese.

All’esordio la giocatrice toscana ha sconfitto in tre set la rumena Cirstea, n.32 del ranking e 30 del seeding, alla quindicesima presenza parigina dove vanta i quarti nel 2009.

