Parigi: domenica tocca ad Arnaldi, Musetti e Sonego. Gli orari

Sono tre gli azzurri (dei nove in gara) chiamati ad esordire domenica al Roland Garros, secondo Slam del 2023, che scatta sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Tutti sono inseriti nella parte alta del tabellone.

Matteo Arnaldi, n.105 ATP, trova dall’altra parte della rete il colombiano Daniel Elahi Galan, n.90 del ranking, che lo ha battuto lo scorso anno al turno decisivo delle qualificazioni degli Us Open. Per il 22enne sanremese si tratta dell’esordio assoluto a Parigi. Il match è in programma come secondo incontro sul campo 12: il programma, ricordiamo, inizia alle 11.

Lorenzo Musetti, n.18 ATP e 17esima testa di serie, affronta lo svedese Mikhael Ymer, n.53 del ranking (protagonista a Lione di un episodio che gli è costato la squalifica: ha fracassato la racchetta sul seggiolone dell’arbitro), già battuto in tre set al primo turno di Rotterdam (veloce indoor) nel 2022. Il match è il quarto sul campo 7.

Per il 21enne di Carrara secondo turno contro il vincente di Shevchenko-Otte e terzo turno contro il britannico Norrie (n.14) sulla strada per…Alcaraz!

E’ il terzo Roland Garros per il Next Gen toscano: nel 2021 è stato fermato negli ottavi da Djokovic (dopo essere stato avanti due set a zero contro il numero uno del mondo, era stato costretto a ritirarsi a metà del quinto set per un infortunio), lo scorso anno da Tsitsipas, sempre al quinto set e sempre dopo aver vinto i primi due.

Nel terzo match sul campo 13 Lorenzo Sonego, n.45 ATP, fa il suo esordio contro lo statunitense Ben Shelton, n.35 del ranking e 30 del seeding, che lo ha sconfitto in tre set lottati al primo turni del Masters 1000 di Cincinnati la scorsa estate. Per il 20enne di Atlanta, Georgia, è la prima volta in assoluto all’ombra della Tour Eiffel.

Per il 27enne torinese è invece la sesta presenza a Parigi, la quinta nel tabellone principale dove vanta gli ottavi raggiunti nel 2020 (stoppato da Schwartzman). Lo scorso anno è uscito di scena al terzo turno dopo essere stato avanti due set a uno contro Ruud (poi arrivato in finale).

Per quanto riguarda gli altri 6 azzurri in gara, nel primo quarto di tabellone c’è anche il qualificato Flavio Cobolli, che per la prima volta ha conquistato un posto nel main draw di uno Slam e che ha “pescato” l’avversario peggiore: il 21enne romano, n.159 del ranking, sfiderà infatti lo spagnolo Carlos Alcaraz, re del tennis mondiale. Il 20enne di El Palmar ha vinto in due set l’unico precedente, giocato al primo turno delle qualificazioni del Challenger di Todi (terra) nel 2020.

Sempre nel primo quarto c’è pure Fabio Fognini, n.130 ATP, che dovrà vedersela subito con il canadese Felix Auger-Aliassime, n.10 del ranking e del seeding, che lo ha sconfitto in due set al primo turno di Rio de Janeiro (terra) nel 2019. Il 22enne di Montreal, però, alla sua quinta presenza a Parigi, ha giocato bene solo lo scorso anno quando si è arreso in cinque set negli ottavi a Nadal. Il 36enne di Arma di Taggia è in gara al Roland Garros per la 16esima volta e vanta come miglior risultato i quarti del 2011, quando non poté nemmeno scendere in campo contro Nole perché infortunato (ha raggiunto poi gli ottavi nel 2018 e nel 2019, l’anno dell’ingresso in top ten).

Nel secondo quarto è capitato invece Marco Cecchinato, n.73 ATP, che inizierà la sua avventura contro il francese Luca Van Assche, n.79 del ranking, per la prima volta al via nel main draw dello Slam di casa. “Ceck” ha vinto l’unico precedente con il 19enne di Woluwe St. Lambert, disputato lo scorso autunno in finale al Challenger di Lisbona (terra).

Il 30enne palermitano ha del Roland Garros un bellissimo ricordo, datato 2018, quando raggiunse una fantastica semifinale arrendendosi in tre set a Thiem dopo aver però eliminato Djokovic. Per il siciliano è la decima partecipazione, l’ottava settima nel tabellone principale: lo scorso anno ha perso al secondo turno contro Hurkacz.

Passando alla parte bassa del tabellone, è andata bene a Jannik Sinner, n.8 del ranking e del seeding, che debutterà contro il francese Alexandre Muller, n.100 ATP, mai affrontato in carriera. Tralasciati secondo e terzo turno, per l’altoatesino si prospettano ottavi contro Tiafoe (n.12) o Zverev (n.22), quarti con Medvedev (n.2) e semifinali con Ruud (n.4) o Rune (n.6).

E’ la quarta presenza al Roland Garros per il 21enne di Sesto Pusteria che nel 2020 da debuttante assoluto si arrese solo nei quarti al “signore della terra (e di Parigi)” Rafa Nadal: sempre lo spagnolo nel 2021 lo ha fermato negli ottavi. Lo scorso anno ancora ottavi fatali, costretto al ritiro per infortunio contro Rublev.

Per quanto riguarda Giulio Zeppieri, che per il secondo anno di fila ha superato le “quali”, il 22enne di Latina, n.129 ATP, dovrà vedersela con il kazako Alexander Bublik, n.48 del ranking, mai affrontato in carriera.

Infine Andrea Vavassori, per la prima volta promosso nel main draw parigino, il 28enne di Torino, n.148 ATP, troverà dall’altra parte della rete il serbo Miomir Kekmanovic, n.36 del ranking e 31 del seeding (anche in questo caso si tratta di una sfida inedita).